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「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

難覓的家鄉味

〈太平山下〉堅仔

香港政府規定，在新冠肺炎疫情下從美國回來，須自費在酒店隔離14天方可回家。在這兩周中，我們常用手機App叫外賣。有天，太太叫來一碗生滾皮蛋豬肚粥，味道極佳，令我想起搬回香港之前，每次出差到香港，一定要上羅富記或新欽記吃碗熱騰騰的生滾粥。

在我成長的美國小鎮，只有以老外為對象的「雜碎店」，想吃點較像樣的香港菜，要到三小時車程外的芝加哥唐人街，可是爸爸每年只帶我們去一、兩次，因而常常懷念香港的美食。

後來在紐約華爾街工作，如果有老外朋友到訪，必帶他們到唐人街食頓「正宗」中國菜，嘗嘗我們的海蜇、熏蹄、鴨舌，仙掌（去了骨的鳳爪）等令他們難忘的「exotic」異國奇食有多美味。

但可惜，我在美國多年，吃遍不同的唐人街， 即使在號稱「正宗」的香港菜館，也總覺得不是「這個味」。尤其我最喜歡吃的四道美食：粥、雲吞麵、清蒸石斑和乳豬，無論紐約、波士頓、芝加哥、洛杉磯或三潘市，都難覓真正的「香港味」、「家鄉味」。

香糯綿滑是我們對粥的基本要求；而雲吞麵的湯底、皮餡與麵的質地和口感，則另有一番要求與講究。奈何美國罕有粥麵專門店，粥與雲吞麵僅是中式餐館聊準備一格，以一慰港人的鄉愁而已，可謂先天不足，不能與香港的粥品店與「雲吞麵世家」如麥奀記、何洪記、黃枝記、池記等相提並論。

至於魚，記得小時候最愛吃紅衫，媽媽幾乎隔天就做一次。可能吃得多了，後來聞到魚味都要退避三舍，連親友結婚盛宴中的清蒸石斑，也要媽媽「打賞」一塊錢才肯吃一口。

移民美國後才知道，原來香港的清蒸石斑，海外的廚師無論如何竭力「依法炮製」，都做不出香港獨有的風味，就連鯉魚門或西貢魚灣任何一家食肆，都遠比美國唐人街最貴最出名的餐館做得好吃。

還有我小時的至愛乳豬，即使隨意在某燒臘店買個外賣飯盒，那香脆美味，也是美國任何域市都吃不到的。這應不是燒烤師傅的問題，而是貨源問題。因為美國根本沒有像香港這麼小的豬仔供應，這裡的所謂乳豬，都是香港的「中豬」了。        

近年乳豬的吃法也許受了北京烤鴨的影響，比我年少時多了些花樣。如香格里拉的夏宮，僅取鬆化的乳豬片皮，夾著麵包薄餅一起品嘗，沒有肉，雖美味但卻有點浪費。相比之下，福臨門的手撕乳豬更具特色，食了片皮後，那香噴細嫰的乳豬肉，再由侍應用手細心撕出來，格外可口。

當年很多在港的朋友和同事笑我「老土」，每次回來總是粥、雲吞麵、石斑魚和乳豬，百吃不厭。不僅如此，有時即使一碟餐前小菜，我都吃得津津有有味。其實這會兒我是在追憶和感受那久遺的味覺享受，就像終於尋獲失落多年的至寶一樣興奮莫名。他們可能不了解，兒時的感官記憶，一如「母親的味道」，最是難忘。因為這種感受，對於沒有長時間離開過香港的朋友來說，是不易體會的。

慶幸近年坊間出現不少懷舊食店，也許是敏感的創業者觸摸到我們這些老骨董的情懷了！

香港 美國 紐約

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