我站在皇都戲院屋頂，抬頭仰望年久失修的「飛拱」，這些抛物線形的拱橋式桁架，是全球獨一無二的摩登建築。戲院1952年開幕時，國際知名藝術家皆親臨演出，乃潮流地標。68年後，地標變老化殘破，竟然有機會重獲新生，十分幸運。

它的運氣是，遇到願意以48億元高價投得整座建築的新世界發展，新主人願意以最高規格保育，將之復原為表演場地，還會研究向外開放，讓公眾觀賞及「打卡」，從演出團體到一般市民皆可受惠，是一件好事。

香港 藝術界一向有「場地荒」，樂團、劇團眾多，卻苦無合適的演出場地，竟然有表演場地「翻生」，無疑是大好消息，大家奔走相告。對業主來說，經營文化藝術中心，未必賺很多錢，卻是流芳百世的事業。

全球知名的卡內基音樂廳（Carnegie Hall），就是美國 鋼鐵大王Andrew Carnegie在1891年興建，至今譽滿全球。日本東京 的Suntory Hall，則是老牌企業Suntory於1986年為慶祝成立60周年而興建的，已經成為國際知名的音樂聖地；還有其他多不勝數的例子，最重要的就是主辦者的眼界與決心。

幸運的皇都戲院，遇上喜歡藝術與文化的新主人，期望此地在重新保育後，成為新的文化表演地標，盡快開放給市民快樂打卡。