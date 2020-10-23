近幾年香港 流行手工啤酒，無論在釀造方法以至包裝都愈見精細，品牌數目也愈來愈多，問題是有幾個名稱能夠叫人們記得？

香港早已經脫離了農業，這代表我們的日常飲食依賴其他城巿生產，有的也勉強在本地製造，例如獅球麥花生油，但只限於生活必需品，理由是接近顧客可以減輕運費。至於純粹的消費品，在地生產看來只是一種噱頭，以啤酒為例，香港沒有穀物出產，更沒有啤酒花種植，撇除所謂的新鮮，「港產」可以說是唯一賣點，尤其在近來民粹主義的抬頭，也造就了一個手工啤的巿場。

經過多年的塑造形象，啤酒的顧客有兩類，一類是藍領階層，工作整天後到大排檔，大口大口喝冰涼啤酒，展現粗獷的男人魅力，不過真相往往是一堆大叔喝到肚滿腸肥，與喝孖蒸米酒的糟老頭相比，啤酒算是年輕點的男人飲料。

另一類形象是在酒吧把妹的白領階層，也可以是三五知己燒烤聚會時，以藍妹啤酒做例子，多得品牌的大力宣傳，換購水晶麻將、贊助太平清醮、體育賽事等，成功走進巿場，不過始終是巿井口味。要提升產品形象，就是自家生產，情況跟精品咖啡 一樣，不過往往是潮流過後，難逃結業的命運。例如早年的分子雪糕、台式厚鬆餅，大家的共通點是最適合用來「打卡」，拍照後放上社交平台，代表了是潮流的一份子，所以在開業初期一定是大排長龍，但如何建立忠誠的顧客，才是產業永續的關鍵。

以日本 威士忌為例，創辦人竹鶴政孝想在日本創造出「蘇格蘭口味」，於是挑選了與蘇格蘭氣候條件相同的北海道余巿成立威士忌廠，多年來創造出濃厚風味的「余巿」、「鶴」等，深受國民以至海外酒客的歡迎。

事實上，竹鶴先生投入大量資金和時間才有今天的成果，但證明堅持原味，是令品牌走向更遠的一個方法。至於港產手工啤，往往要強調香港風味，加入「鹹金桔」、「羅漢果」、「甘草」、「紅棗」之類，這些原本是港式草藥一類的材料，使人聯想到媽媽的關懷，不過到酒吧消遣，目的尋找刺激，這些老味道偶爾一試是特別，真的喜愛羅漢果味道，安坐家中飲媽媽湯水就行了。