我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

港產手工啤

〈飲食香江〉林柏榮

近幾年香港流行手工啤酒，無論在釀造方法以至包裝都愈見精細，品牌數目也愈來愈多，問題是有幾個名稱能夠叫人們記得？

香港早已經脫離了農業，這代表我們的日常飲食依賴其他城巿生產，有的也勉強在本地製造，例如獅球麥花生油，但只限於生活必需品，理由是接近顧客可以減輕運費。至於純粹的消費品，在地生產看來只是一種噱頭，以啤酒為例，香港沒有穀物出產，更沒有啤酒花種植，撇除所謂的新鮮，「港產」可以說是唯一賣點，尤其在近來民粹主義的抬頭，也造就了一個手工啤的巿場。

經過多年的塑造形象，啤酒的顧客有兩類，一類是藍領階層，工作整天後到大排檔，大口大口喝冰涼啤酒，展現粗獷的男人魅力，不過真相往往是一堆大叔喝到肚滿腸肥，與喝孖蒸米酒的糟老頭相比，啤酒算是年輕點的男人飲料。

另一類形象是在酒吧把妹的白領階層，也可以是三五知己燒烤聚會時，以藍妹啤酒做例子，多得品牌的大力宣傳，換購水晶麻將、贊助太平清醮、體育賽事等，成功走進巿場，不過始終是巿井口味。要提升產品形象，就是自家生產，情況跟精品咖啡一樣，不過往往是潮流過後，難逃結業的命運。例如早年的分子雪糕、台式厚鬆餅，大家的共通點是最適合用來「打卡」，拍照後放上社交平台，代表了是潮流的一份子，所以在開業初期一定是大排長龍，但如何建立忠誠的顧客，才是產業永續的關鍵。

日本威士忌為例，創辦人竹鶴政孝想在日本創造出「蘇格蘭口味」，於是挑選了與蘇格蘭氣候條件相同的北海道余巿成立威士忌廠，多年來創造出濃厚風味的「余巿」、「鶴」等，深受國民以至海外酒客的歡迎。

事實上，竹鶴先生投入大量資金和時間才有今天的成果，但證明堅持原味，是令品牌走向更遠的一個方法。至於港產手工啤，往往要強調香港風味，加入「鹹金桔」、「羅漢果」、「甘草」、「紅棗」之類，這些原本是港式草藥一類的材料，使人聯想到媽媽的關懷，不過到酒吧消遣，目的尋找刺激，這些老味道偶爾一試是特別，真的喜愛羅漢果味道，安坐家中飲媽媽湯水就行了。

香港 日本 咖啡

上一則

塗鴉藝術家班克西仿莫內畫作 996萬美元成交

下一則

拜師學藝（四）

延伸閱讀

亞美進步電影節 「桃姐」、「金都」登汽車影院

亞美進步電影節 「桃姐」、「金都」登汽車影院
香港的寮屋

香港的寮屋
東沙軍包機被返航 專家：是陸精心安排的橋段

東沙軍包機被返航 專家：是陸精心安排的橋段
調查歐亞15國 台灣成唯一「挺川」大於「挺白」國家

調查歐亞15國 台灣成唯一「挺川」大於「挺白」國家

熱門新聞

顏寧儀∕圖

燒一道大菜

2020-10-17 03:02
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16

對時間的困惑

2020-10-18 03:03
陳佳蕙∕圖

我痛故我在

2020-10-19 03:02

「天使」變臉了

2020-10-19 03:00

搬屋與搬家

2020-10-20 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的