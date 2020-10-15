我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

狗奴夫婦

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

曾於一個英國電視節目，看過一對狗奴夫婦，印象非常深刻。

男的溫文爾雅、女的安靜嫻淑，看上去是典型的善良老實人。不過，就連家中飼養的兩頭拉布拉多犬都能輕易洞悉，牠們的主人是天大的好人，可以隨便欺負呢！

狗狗在家是地位超然的霸主，可以怎樣就怎樣，主人甚麼都會依牠們的。可是，從來不聽主人指令的狗狗，每次出街都會構成主人的噩夢、鄰居的恐怖威脅。其中一頭拉布拉多曾經襲擊街上遇過的小狗，狠狠咬著可憐小狗的頸狂搖，差點兒把牠咬死。

可是，主人對惡犬仍然不離不棄，只會默默地承受，兩年內搬屋數次，就是為了替愛犬找處遠離鄰居的清靜地方，減低意外發生。

狗奴夫婦每天平均會共同花上兩小時，就是要為兩頭愛犬準備美味營養餐，除了大量新鮮蔬果，還一定會有羊扒呀、全雞呀等等高級肉類，每餐都是一絲不苟地精心烹調，讓狗狗享用星級美食。

令人滿腹疑問的，是這家人自己卻鮮有吃得似樣，他們每餐幾乎都是馬虎吃叮叮快餐。就連家中年輕的兒子也有怨言，狗狗的膳食遠比他優勝呢！

失衡的極端狀況，背後往往都是有個故事的。原來，夫婦先前曾飼養過一頭外形看上去一模一樣的拉布拉多犬，可惜因患癌而早逝，夫婦歸咎於沒有給予牠足夠營養的食物。

今天，他們堅決不要重犯錯誤，卻不知道縱容狗狗，是基於補償心態呢！但那是可以理解的，愛犬不幸離世，那種十級心痛，是只有主人才深切明白啊！

英國

上一則

抗疫劇「在一起」向醫護致敬

下一則

失而復得的興奮

延伸閱讀

美以美醫院 10.8線上中文健康講座

美以美醫院 10.8線上中文健康講座
麥當勞促銷6美元套餐熱賣 1/4磅漢堡短缺

麥當勞促銷6美元套餐熱賣 1/4磅漢堡短缺
排練室變錄影廠

排練室變錄影廠
吃對蔬果 熟齡肌也亮麗

吃對蔬果 熟齡肌也亮麗

熱門新聞

這面由多幅畫作組成的牆，12月將在韓國首爾朝鮮日報美術館展出。（記者林伯東／攝影）

62歲初執畫筆 張淑芬：畫畫讓我有自信

2020-10-10 01:21

氣炸鍋

2020-10-10 02:00
作家白先勇分享創作歷程和寫作生涯，他的長篇小說「孽子」出版40周年。(中央社)

白先勇孽子問世40年 同志文學系譜中扮演要角

2020-10-11 18:18
倩華∕圖

師出無門

2020-10-12 03:02
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16

「醫」比三家不吃虧

2020-10-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺