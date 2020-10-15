曾於一個英國 電視節目，看過一對狗奴夫婦，印象非常深刻。

男的溫文爾雅、女的安靜嫻淑，看上去是典型的善良老實人。不過，就連家中飼養的兩頭拉布拉多犬都能輕易洞悉，牠們的主人是天大的好人，可以隨便欺負呢！

狗狗在家是地位超然的霸主，可以怎樣就怎樣，主人甚麼都會依牠們的。可是，從來不聽主人指令的狗狗，每次出街都會構成主人的噩夢、鄰居的恐怖威脅。其中一頭拉布拉多曾經襲擊街上遇過的小狗，狠狠咬著可憐小狗的頸狂搖，差點兒把牠咬死。

可是，主人對惡犬仍然不離不棄，只會默默地承受，兩年內搬屋數次，就是為了替愛犬找處遠離鄰居的清靜地方，減低意外發生。

狗奴夫婦每天平均會共同花上兩小時，就是要為兩頭愛犬準備美味營養餐，除了大量新鮮蔬果，還一定會有羊扒呀、全雞呀等等高級肉類，每餐都是一絲不苟地精心烹調，讓狗狗享用星級美食。

令人滿腹疑問的，是這家人自己卻鮮有吃得似樣，他們每餐幾乎都是馬虎吃叮叮快餐。就連家中年輕的兒子也有怨言，狗狗的膳食遠比他優勝呢！

失衡的極端狀況，背後往往都是有個故事的。原來，夫婦先前曾飼養過一頭外形看上去一模一樣的拉布拉多犬，可惜因患癌而早逝，夫婦歸咎於沒有給予牠足夠營養的食物。

今天，他們堅決不要重犯錯誤，卻不知道縱容狗狗，是基於補償心態呢！但那是可以理解的，愛犬不幸離世，那種十級心痛，是只有主人才深切明白啊！