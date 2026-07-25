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蘭菊之戀（一四）

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一枚戒指套在了盛望軒左手的無名指上，簡直就像是訂做的那麼合適。另外一枚則裝進了一個小小的棕色皮盒裡，盛望軒小心地裝進外套口袋，拉上了拉鍊。

珠寶商為盛望軒續了一杯熱咖啡，講起了這兩枚戒指的來歷。想必是歐洲望族的遺物，一小箱首飾被毫無知識的晚輩拿到店裡要求兌現，索價兩千美金而已。拿了錢，年輕人高高興興地走了，他自己則將那些首飾一件件取出來清理，「都是老東西，有著悠久的歷史，帶著濃厚的情感記憶……你同你的女友能夠喜歡並善待其中的兩件，我很感激，也很歡喜……祝福你們。」

盛望軒說了許多感謝的話，出了門，開車走了。望著車子消失在路口，珠寶商回到他的櫃檯前，從抽屜取出帳本，「一對菊花婚戒，白金，售予翻譯公司盛望軒，收取現金兩百元。」將那張名片收入名片簿的時候，他念念有詞：「盛先生，你是個忠誠可靠的好人，祝福你們。」

A先生同B先生的眼光何其銳利，兩人同時看到了盛望軒的左手上多了一枚戒指，便異口同聲表示：「累了一天，回家休息。明天見。晚安。」

「我們今天晚上吃什麼？」在車裡，米婭已經很興奮地問。

「餛飩湯同鹽酥雞，你吃了這鹽酥雞之後，再也不會想吃『第一炸雞』的雞塊。」盛望軒笑著回答。

在「台北夜市」門口臨時停車，盛望軒跳下車，細心地鎖住車門，快步奔進去。點了菜，飛奔回來，沒有用到五分鐘。米婭則很放心地坐在那裡，等著盛望軒緩緩地將車子開進公寓樓的車庫，穩穩地停在三○七號的停車位上。（一四）

精華 FAQ

  • 他買到的是一對白金菊花婚戒，其中一枚直接戴在左手無名指上，尺寸合適得像是訂做一般，另一枚則收進棕色皮盒帶走。

  • 珠寶商說這可能是歐洲望族遺物，原本被晚輩拿來兌現，店內先以2,000美金收進，再整理後以2百元賣給盛望軒，並祝福他與女友。

  • A先生和B先生都立刻注意到他左手多了戒指，卻選擇異口同聲地說明天再見、晚安，顯然看穿卻不戳破，保持體貼的默契。

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