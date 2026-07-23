「衛士」很喜歡，但仍然無法拖住歲月的腳步。盲人襄助協會已經派人來關照，他們可以送一條年輕的襄助犬來代替「衛士」值勤……米婭不肯，她要為「衛士」養老送終，「否則，怎麼對得起『衛士』整整十二年的情誼？」

終於，到了「衛士」不再進食，連水都不想喝的地步。盛望軒開車，帶著米婭同「衛士」，前往獸醫辦公室。獸醫聯絡了盲人襄助協會。醫生為「衛士」注射了藥劑，「衛士」在米婭懷中沉沉睡去，再也沒有醒來。直到醫生同盛望軒無聲地示意米婭，她輕輕將「衛士」的頭放在枕上，最後一次親吻了牠。

盛望軒小心地扶起米婭，工作人員無聲地搬開了「衛士」的身體。盛望軒攙扶著淚流滿面的米婭，上車，開回了米婭的寓所。

米婭倔強地拒絕了盲人襄助協會的各種建議，也拒絕了一條年輕、漂亮的襄助犬，靠著白杖過日子。她這樣跟盛望軒說：「我才三十歲，怎麼受得了一而再、再而三地同忠心耿耿的襄助犬告別？」

但是，社會上還有什麼人比年輕美麗的盲人，更容易被壞人欺凌？

每天晚上的晚飯，盛望軒帶飯菜來同米婭一道吃飯，減少了向餐館叫菜、餐館派人來送菜的機會。周末，盛望軒乾脆帶著食材來到米婭的公寓，兩人一道準備飯菜……

這樣的日子過了一兩周之後，米婭接受了A先生同B先生的建議，每天早上由盛望軒接了她，來到翻譯公司的辦公室。他們為她在兩位先生的大辦公桌之間，安排了一張舒適的閱讀桌、一把舒適的椅子。米婭坐在那裡，靜靜地閱讀她心儀的盲文書。（一二）