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Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

蘭菊之戀（一二）

韓秀

「衛士」很喜歡，但仍然無法拖住歲月的腳步。盲人襄助協會已經派人來關照，他們可以送一條年輕的襄助犬來代替「衛士」值勤……米婭不肯，她要為「衛士」養老送終，「否則，怎麼對得起『衛士』整整十二年的情誼？」

終於，到了「衛士」不再進食，連水都不想喝的地步。盛望軒開車，帶著米婭同「衛士」，前往獸醫辦公室。獸醫聯絡了盲人襄助協會。醫生為「衛士」注射了藥劑，「衛士」在米婭懷中沉沉睡去，再也沒有醒來。直到醫生同盛望軒無聲地示意米婭，她輕輕將「衛士」的頭放在枕上，最後一次親吻了牠。

盛望軒小心地扶起米婭，工作人員無聲地搬開了「衛士」的身體。盛望軒攙扶著淚流滿面的米婭，上車，開回了米婭的寓所。

米婭倔強地拒絕了盲人襄助協會的各種建議，也拒絕了一條年輕、漂亮的襄助犬，靠著白杖過日子。她這樣跟盛望軒說：「我才三十歲，怎麼受得了一而再、再而三地同忠心耿耿的襄助犬告別？」

但是，社會上還有什麼人比年輕美麗的盲人，更容易被壞人欺凌？

每天晚上的晚飯，盛望軒帶飯菜來同米婭一道吃飯，減少了向餐館叫菜、餐館派人來送菜的機會。周末，盛望軒乾脆帶著食材來到米婭的公寓，兩人一道準備飯菜……

這樣的日子過了一兩周之後，米婭接受了A先生同B先生的建議，每天早上由盛望軒接了她，來到翻譯公司的辦公室。他們為她在兩位先生的大辦公桌之間，安排了一張舒適的閱讀桌、一把舒適的椅子。米婭坐在那裡，靜靜地閱讀她心儀的盲文書。（一二）

精華 FAQ

  • 因為她與「衛士」相處了12年，情感深厚，不願反覆經歷與忠心夥伴告別的痛苦。她寧可靠白杖生活，也不想立刻接受新襄助犬。

  • 當「衛士」已不再進食、連水也不想喝時，米婭陪牠前往獸醫辦公室。醫生為牠注射藥劑後，牠在米婭懷中沉睡，從此安詳離世。

  • 盛望軒先陪她處理送別「衛士」的傷痛，之後改為每天帶晚飯陪她吃、週末帶食材一起做飯，並接她到翻譯公司上班，讓她能重回生活。

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