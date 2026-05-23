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傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

一刻，鏡花（八）

王婷婷
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他不是見色起意的人，林嵐的外貌不會令人產生多餘的想法。她那晚睥睨旁人的濃重眼妝，襯托得紅唇在一大坨白白的面皮中間孤寂而淒美，似乎等待著一個簡單的擁抱。

他總想起那個造型，他記住了瑪麗皇后，查閱了好多資料。他不是路易十六，可他也有機會見到瑪麗皇后。

他們在普通的小商場，吃一餐中等價位的便飯，一個人請吃飯，另一個人請吃酸奶冰或者奶茶。看過一次電影，互相避免身體摩擦，讓他們感覺電影實在太長了，再不大結局，可能會衝動地拉黑彼此了。

林嵐的爸媽不曉得背後開了多少次小會，終於勉強笑著說：「尋個禮拜天，請小李到屋裡來坐坐好伐？儂看看，是爸爸燒幾只拿手菜，還是一道去『滬上人家』吃頓飯？」

李文浩知道他母親不會滿意林嵐的條件，她對兒子的期待很高，以為計算機專業的孩子，優秀到上海女孩子願意搭一套大房子。等來等去，等到兒子說，公司隔二個月裁一批人。都說三十五歲是一條紅線，眼看著三十四歲了。他們都沉默了，誰都不知道怎麼聊下去。

李家姆媽每個周六都要和兒子視頻。聽到兒子說，這個周末要去蘇州，她問：「約的男同學還是女同學？」

李文浩不會撒謊，但他知道他不能永遠做乖孩子，乖孩子的麻煩會更多。他含糊地說，現在還不知道幾個人。

這是實話，周景瑜答應了考慮考慮，看情況。她兩個月後旅行結婚，未婚夫在一個教培機構教數學，耽誤一個周末會損失幾千塊。林嵐的意思是周景瑜陪她就好，但周景瑜理解錯了，就說問問未婚夫。這一說，林嵐也不好找補她沒說必須是二男二女。（八）

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