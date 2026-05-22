阿天鐵了心，一分錢不給，但又怕小美來店裡搞事情，向志強求助。志強一本正經提出解決問題的方案：由他出面對小美實施美男計，成功把小美的注意力吸引到自己身上，然後找個藉口甩了小美。阿天罵道：神經病！

阿天以為志強開玩笑，沒想到這傢伙真的行動了起來，火力全開去撩撥小美。他說自己對小美一見鍾情，因為以前小美是表弟的女朋友，所以他憑著鋼鐵般的意志，克制自己海嘯一般的情感……小美將信將疑，不過經不起志強又是鮮花、又是美食的誘惑，上鉤了。志強又說，阿天那樣的窮光蛋，配不上小美這樣的絕色美人。

志強實施美男計其實是惡作劇，沒想到竟然成功了。他跟阿天吹牛，如果他想與小美怎樣怎樣，簡直不費吹灰之力，甚至連一朵玫瑰都不用送。阿天撇撇嘴，走到一邊逗拿鐵玩，內心吃了蒼蠅般難受。

不過志強很快就膩了，嚴肅認真地與小美劃清界線，並且警告小美，別找自己和阿天的麻煩，否則會吃虧。小美吃驚地望著志強，以為他跟自己開玩笑。不過小美是聰明人，知道以自己的能力，頂多只能欺負一下阿天這類小男生，可不能招惹老江湖仇志強，硬生生嚥下委屈，收起任性另找目標。

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失去成為股東兼店長的機會，家傑受傷了。經過激烈的思想鬥爭後認為，小鋪小店不符合自己的人設和當初對自己的人生企劃，收心複習，考進一間國營銀行做事。

重出江湖做事掙錢，家傑說要請梅姐和老劉外出吃飯，以示慶祝。梅姐不願意出門，問家傑要來當月的伙食費，又讓資深廚師老劉在家弄一桌好菜慶祝。（一九）