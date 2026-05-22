我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

任性（一九）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00

阿天鐵了心，一分錢不給，但又怕小美來店裡搞事情，向志強求助。志強一本正經提出解決問題的方案：由他出面對小美實施美男計，成功把小美的注意力吸引到自己身上，然後找個藉口甩了小美。阿天罵道：神經病！

阿天以為志強開玩笑，沒想到這傢伙真的行動了起來，火力全開去撩撥小美。他說自己對小美一見鍾情，因為以前小美是表弟的女朋友，所以他憑著鋼鐵般的意志，克制自己海嘯一般的情感……小美將信將疑，不過經不起志強又是鮮花、又是美食的誘惑，上鉤了。志強又說，阿天那樣的窮光蛋，配不上小美這樣的絕色美人。

志強實施美男計其實是惡作劇，沒想到竟然成功了。他跟阿天吹牛，如果他想與小美怎樣怎樣，簡直不費吹灰之力，甚至連一朵玫瑰都不用送。阿天撇撇嘴，走到一邊逗拿鐵玩，內心吃了蒼蠅般難受。

不過志強很快就膩了，嚴肅認真地與小美劃清界線，並且警告小美，別找自己和阿天的麻煩，否則會吃虧。小美吃驚地望著志強，以為他跟自己開玩笑。不過小美是聰明人，知道以自己的能力，頂多只能欺負一下阿天這類小男生，可不能招惹老江湖仇志強，硬生生嚥下委屈，收起任性另找目標。

失去成為股東兼店長的機會，家傑受傷了。經過激烈的思想鬥爭後認為，小鋪小店不符合自己的人設和當初對自己的人生企劃，收心複習，考進一間國營銀行做事。

重出江湖做事掙錢，家傑說要請梅姐和老劉外出吃飯，以示慶祝。梅姐不願意出門，問家傑要來當月的伙食費，又讓資深廚師老劉在家弄一桌好菜慶祝。（一九）

上一則

讓我氣惱的事

下一則

春天去公園

延伸閱讀

任性（七）

任性（七）
任性（五）

任性（五）
任性（三）

任性（三）
任性（四）

任性（四）

熱門新聞

綬草。（本報資料照片）

綬草探頭

2026-05-18 02:00
「臺灣漫遊錄」作者楊双子（左4）與英版文譯者金翎（左3）19日出席國際布克獎典禮，與評審團主席布朗（左）及其他評審成員合影。（歐新社）

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因

2026-05-19 23:50

在美國讀英語班(上)

2026-05-15 02:00

南韓豆腐煲

2026-05-16 02:00

退休紀念品

2026-05-15 02:00
蔣勳〈善男子善女人〉局部。（圖／蔣勳提供）

善男子善女人

2026-05-16 02:00

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場