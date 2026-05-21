曾經梅姐跟我述說時，我勸她不妨搬出來，租個小單房，或者跟我合租，就可避免一邊為兒媳做牛做馬，一邊卻還得忍氣吞聲地過日子。這也是李先生生前的計畫。

但梅姐沒有這個打算。梅姐說，要是李先生還在，老夫妻倆搬出來，傑森感情上能接受。父親沒了，老母親獨個離家，兒子內心會不安寧，會怪罪妻子容不得老母，會因此搞壞兒子、兒媳的夫妻關係。為了兒子與孫子，梅姐硬不起心腸。可憐天下父母心啊。

梅姐說，這一兩年，兒媳像是更年期，看見梅姐不僅沒有好臉色，而且對面碰見，也是沒有二話，一副拒人於千里的嘴臉。

有一次，梅姐把全家衣服裝進衣筐拿到地下室去洗。媳婦衝下樓來，推開梅姐，在衣筐裡一陣翻騰，拿起她的真絲睡袍就走。梅姐知道她誤會了。真絲睡袍，梅姐是會分揀出來，專門用手洗的。可是媳婦那麼氣勢洶洶，一言不發，梅姐連解釋的機會也沒有。

那次碰面，梅姐始終情緒不高。吃完早茶，我們就分道揚鑣回家了。

我跟梅姐，誰也沒有先見之明，還以為來日方長。卻渾然不知，那天竟然就是我們生別的日子，是最後一次的見面！

「冷暴力啊！」心裡一激靈，我不由叫出了聲。因為驟然想起，前不久我看到相關報導。梅姐兒媳多年來對梅姐經常性的冷言冷語，或者不理不睬，再加上冰冷嫌惡的態度，豈不正是冷暴力？可惜，梅姐不在了，否則我要給她分析，甚至可以去告虐待。

「嗨，我不是白動肝火嗎？」再一轉念，我不由洩氣了。即使梅姐還活著，她會與兒媳婦撕破臉皮告發嗎？我不是鹹吃蘿蔔淡操心嗎！

拉開被子，我蒙頭睡覺，巴望夢中能夠見到母親和梅姐。（全文完）