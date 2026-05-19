他把盛得滿滿的一碗冬菇青菜素麵放在桌上，說道：「阿姨，吃碗麵條吧。」

我轉眼望向窗外，暮色蒼茫，已是黃昏晚飯時刻了。

我抽張紙巾，把臉上淚痕擦淨，對傑森說；「不吃了，謝謝你！我回家了。」

我往房門口走去，下樓。

傑森跟下來，叫道：「天有點黑了，阿姨，你當心！」

在他家門前柵欄口，我回頭對送出門來的傑森說：「節哀，保重！」

「阿姨，您也是！」傑森回答道。

這就走了。踽踽獨行，走到拐彎處，我回頭望去，暮色沉沉，傑森家燈光透出窗外，昏黃、靜謐、冷清。我又抬頭，天空黑沉沉的，沒有月亮和星星。我自言自語著：「梅姐，永別了！」

在地鐵 上，我突然想起李密的〈陳情表〉，裡面有兩句，可套用來寬慰我自己。

西蜀郎官李密，蜀亡後不想去晉朝為官，因此寫〈陳情表〉，說明不去做官是要侍奉九十六歲的祖母劉氏。他說，我現在的年齡四十四歲了，祖母現在的年齡九十六歲。臣在陛下面前盡忠的日子還長著呢，而在祖母身前盡孝的日子已經不多了……

我比李密那時年紀整整大了二十歲；說白了，我離母親與梅姐的去處近了。所以我也不必太悲傷了。我甚至想，如果離世可以保證找到去世的親人，那麼死亡對世人而言，就不是可怕的事情了。

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十九年了，死亡終止了我與梅姐的友誼。倚在床頭，想到這個人世間再無梅姐了，煢煢孑立的我，內心的痛楚失落難以排遣，真有發狂的念頭。我卻不得不狠掐手腕，使自己平靜下來。思緒回轉，想起半年多前，與梅姐最後一次見面的場景。（一三）