阿天提議，梅姐做些點心到咖啡店試賣。梅姐很是開心，答應明天一早拿些過來。

之後阿天假裝接電話走到門外，發簡訊問志強，要不要告訴梅姐，他們正跟家傑合作做事。志強覺得，這個事情還是由家傑跟梅姐和老劉說好些，讓阿天先不要洩露天機。寵物 醫院那麼多客戶，志強對梅姐最有耐心、最愛惜，因為梅姐總讓他想起自己遠在天堂的母親。

過後志強跟阿天解釋，梅姐、老劉以前對家傑的期待很高。他們聽到家傑放棄金融專業轉做咖啡，未必開心得起來。阿天說：既然這樣，我們給家傑提供一個工作的機會，到底是幫他還是坑他？志強說：野百合也有春天，哪怕整天給人沖咖啡，都有可能成就大事業，比如你！但在父母眼中，卻又是另外一回事。

新咖啡店的位置選好了，合同簽下了，開始裝修。家傑情緒高漲，每天過去守著，防止工人偷工減料。志強和阿天有自己的工作，偶爾過去發表一點高見，對家傑做事嚴的謹態度很是滿意。從方案到選址再到裝修，過程十分順利，只等裝修材料的氣味散去，預定的設備送到，擇個良辰吉日即可開業。

可就在這個節骨眼上，志強無意中發現帳面有漏洞。一查不得了，是家傑串通裝修工頭吃錢，而且還是家傑主動找人家合作的。還未真正做事，就搞小動作，如何得了？

志強破口大罵，說什麼如果不是給梅姐面子，打斷家傑雙腿。散夥。新店面轉讓虧了一點，阿天表示三個人平攤。志強不幹，讓家傑一個人承擔。問題是，那筆黑錢家傑剛拿到手就用在別處了，還不上。家傑到底還是心高氣傲，不肯向志強求情，也沒有向什麼人求助，回家偷母親的首飾賣了填虧空。（一六）