州政府每學年批准我做一千小時的校內零工，那是學費補助的一種形式。我學的會計，就在會計實驗室做助理。

我沒有資格拿到聯邦政府 的學費補助。低收入 或無收入的學生，可以拿到聯邦政府最高金額的學費補助，加上紐約州政府的學費補助，不僅學費、書費都有了著落，而且略有節餘，可買文具，甚至補貼生活。

不幸的是，美國經濟每況愈下，政府改變了助學政策，即每人一生只能上一次大學。然而，我在中國是大本又是碩士畢業的，我以轉學生資格上學，是沒有資格拿到聯邦政府學費補助的。我只能在州政府得到每學年大致一千元的補助，以及做一千小時校內零工的收入。

後來有同學說我傻，說唐人街就有買高中文憑的。跟梅姐說起時，我說我不敢弄虛作假。入學申請表備註上說得很清楚，弄虛作假一旦查實，既要罰款，還得坐牢。我還是打工支撐學費，來得踏實。

梅姐就說，我跟她家老李一個脾氣，知識分子的風骨硬得很。

讀書兩年半，除了偶爾與梅姐通電話外，我沒有時間約梅姐出來見面。倒是有一次，梅姐特意裝了一鍋紅燒雞塊，送到我租住的家來。不過她看到我正在為期末考試複習功課，沒說幾句話，就急忙告辭走了。

直到2000年1月我大專畢業，不再背功課，無須再考試。為慶祝我恢復「自由身」，我請梅姐到法拉盛的酒樓吃早茶，我們歡聚了半天。此後見面就成了半年或十個月一次……

眼前突然一亮，沉浸在回憶中的我一陣清醒。定睛瞧去，是傑森進來開了燈。（一二）