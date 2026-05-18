秋天的三葉楊（全文完）

「不，我就要牆上的那張。」

「對不起，那幅不賣。那是我剛來美國時畫的，我想留著做紀念。」

「我出一萬元。」

他笑笑，搖頭。

「三萬！」

「對不起噢，張老闆。」

「五萬呢？」

「五萬也不行。這是我的鎮店之寶。」餐館老闆越抬價，他越不想賣了。他覺得奇怪，猜測除黃色外，風水大師一定還說了別的祕密，正巧藏在他的畫裡。

「七萬？」

「張老闆，您別開玩笑了。」

「十萬！」

「成交！」妻子從後面工作間衝出來，用動聽的女中音回答。

餐館老闆高高興興地扛著畫框裡他的〈秋天的三葉楊〉走了。他依依不捨地看著畫框轉過廣場盡頭左邊店鋪，消失了。妻子安慰他說：「你的一幅畫賣十萬美金，這個消息傳出去，以後你的畫在國內外都會暢銷的。」

他心裡發毛。張老闆為什麼不買他的新作，而寧願花重金買舊作？難道連一個對藝術一竅不通的餐館老闆都看出了兩者的差異？

雖然丟失了年輕時的靈氣，但這麼多年的生活積累，他相信自己能畫一幅內涵更深的三葉楊。此日早晨，他開著銀色賓士，重訪北面山區。

他找到了石間流過的小溪，看到了溪水兩岸的三葉楊樹。他順流進入山谷，爬過幾道坡，都沒有找到那個石洞。他繼續往前找，直到巨石完全阻擋了出路，只好遺憾地返回。是不是自己記錯了路線？

走出山谷時，他忽然看到了多年前見過的那棟房子。幾棵三葉楊下，依然炊煙裊裊、院裡堆著木柴、狗兒在睡覺。只是樹葉青綠。

他確定路線是對的。可石洞在哪裡呢？即使找到了，現在是初春，也沒有一望無際的黃葉，還是等秋天再來吧。（全文完）