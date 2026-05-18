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「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

任性（一五）

李東文
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梅姐之前拒絕了老劉送她一隻銀漸層的提議，一見到異瞳獅子貓馬上愛上。其實任何一隻貓被帶到此時的梅姐面前，她都會愛上，之前她那麼跟老劉說，只是嘴硬。為表示謝意，她做了小點心拿去寵物醫院找志強，在前檯小妹妹指引下，來到相隔不遠的天天咖啡店。這時志強正與阿天討論著關於天天咖啡分店的一些細節問題。

點心真材實料，味道好極了，阿天和志強讚不絕口。阿天問梅姐想喝什麼，梅姐想也不想就說美式，好久沒喝了。阿天有些意外。他以為梅姐會像別的上了年紀的女性那樣，要一杯巧克力熱飲或者椰青淡啡什麼的。

梅姐衣著樸素保守，無論從哪個角度看，都是一般退休的工廠女工，外表不像常喝咖啡的人。常喝咖啡的人才會點美式，因為美式是咖啡中的根基和靈魂，喝起來略苦略澀，卻又有一絲香醇暗藏其中。老劉是中餐廚師，對西餐也有所涉獵，家傑出國前家庭經濟尚可，沒啥後顧之憂，老劉常帶梅姐外出品嘗美食。西餐、咖啡、洋酒什麼的，梅姐早年見識過不少。

「梅姐，你今天臉上有光，是不是買彩票中獎啦？」志強突然轉換話題。他是梅姐的老朋友，知道梅姐的身體一直不好。

「我最近身體不錯，老劉也還好，獅子來到家裡以後，我們都變好了。」梅姐說。她給新得的貓貓起名「獅子」。阿天說家傑哥真幸福，有個做廚師的爸爸、有個點心師媽媽。梅姐愣了一下，說不給家傑吃點心，怕他太胖，他已經太胖了。

志強趕緊給阿天遞眼色，意思是讓他不要提家傑。最近幾年，家傑把梅姐、老劉氣得不成樣子，尤其是梅姐，每每有人提起家傑，她都心煩意亂。（一五）

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