圖／趙梅英

有的人專心扮演，有人只是來打卡。看與被看，都是風景。

安福路更擁擠。馬路兩側的酒吧把門敞開，音樂外洩，低頻震得人心口發麻。「白領鬼」西裝整齊，臉刷得慘白，眼下兩道黑色淚痕；胸前寫著「復讀生」的男孩子，在路燈下假裝背單詞。警戒線後面站著維持秩序的工作人員，一遍遍喊「不要停留」。

林嵐的裝扮格外突出，一路走過，兩邊的黑白無常、恐龍 、小鬼紛紛避讓。四、五個漫威 英雄大搖大擺地走過來，看到她，不約而同微微欠身，行了個法式宮廷禮。林嵐的裙撐完全撐開了，很是扎眼。她臉上的妝容掩蓋了所有的平凡，勾勒出氣場強大的五官。穿著簡略版洛可可裙裾，也沒戴假髻的周景瑜一隻手拿著巨大的袋子，一隻手幫林嵐托起裙襬，更襯托出瑪麗皇后出巡民間的氣派。

路上遇到了甄嬛和安陵容，她倆捂嘴笑，側身避讓法國皇后。

這一晚，沒有南瓜燈的傳統意味，也沒有刻意的恐怖元素。它更像是一場集體隱喻：人們把身分、焦慮、諷刺和願望穿在身上，在略涼的秋風裡假扮一回、夢回一次。梧桐葉偶爾落下來，落在假髮和羽毛上。也就一兩個時辰，可以在這幾條街上，扮演想成為的某個人。

下了南瓜車，大家都是灰姑娘。

起碼在這個特定的夜晚，林嵐很開心。

她從來不敢暴露真實的自己，以至於忘記曾經有過哪些父母不會允許的念頭。只有這個西方人的節日，她可以名正言順地釋放。

2019年那次，她和周景瑜穿成民國女學生，編了辮子，一人懷裡抱了兩本書，從巨鹿路一直走到陝西路。

那一次的盛況，她回想了無數次。

那樣好的時代倏然中斷。

這幾年，她足不出戶，每日拿著小說胡亂看。她的父母是上海最常見的那種人，精明聰明，但不過是普通人的見識，翻來覆去的，不過是尋常的庸俗道理。

用姆媽的口頭禪說：「比上勿足，比下有餘就好了呀。阿拉也勿是那種癡心妄想、想占人家便宜的人家。就想著儂尋個差勿多個男朋友，比上勿足，比下有餘就滿好。勿要等生小囡個黃金辰光過脫，早點結婚，生個小囡。趁阿拉現在手腳還動得，幫儂帶帶小人，也就五、六年辰光，小囡讀小學就好了。日腳安安穩穩過下去，多好。」

那次突發奇想的突破，大概是她要進入安穩人生裡最後一次紮著辮子，意氣風發地當一回女學生。沒想到，她還能再瘋一次。她卯了半年的勁兒。

洛可可式的裙裾，被「瑪麗皇后」穿著傲視眾生走這麼一遭，在林嵐心裡，帶著點豁出去的悲壯。

就像瑪麗皇后本人，知道江山變了色，也心知躲不過，反正就那麼幾天好日子了，把繁華、把江山、把一切一切都穿在身上，讓自己像一朵玫瑰，執拗地不肯謝幕。最後一刻，也要把所有的蕾絲花邊和錦緞絲綢都做成裙襬，襯托哈布斯堡公主的嬌艷。

周景瑜的腳都走痛了，好幾次想提醒林嵐，穿過小巷子去陝西南路地鐵站。覺察出來林嵐明明很高興，卻極力克制，反做出不太滿意的樣子安撫她，周景瑜願意再忍忍。讓林嵐多秀會兒吧，一個女孩子，一輩子最多當這麼一次「皇后」，這是她淒厲的絕望的最後的燦爛。

周景瑜的婚房正在裝修，雖然找了個北方的滬漂，是上海人眼裡的低嫁，但她已經有了同情林嵐的責任。稀稀落落總有人過來和法蘭西皇后拍照，林嵐每次都要招呼周景瑜一起，對她抱歉地笑，小聲說了句：「我都想回去了，哪能曉得今朝人噶多。儂拎噶多東西，肯定累煞了伐？今朝儂辛苦了，下個禮拜我請儂去吃那家潮汕滾粥。」

林嵐這一代獨生女都差不多，學習好的同學有學習的苦頭吃，也就有學習的甜頭拿。她和周景瑜這樣不拔尖也不很差的乖孩子，父母早就知道她們沒什麼大出息了，早早替她們打算好了穩妥而舒適的路子。留在身邊讀一個本地的「二一一」，畢業後想盡辦法找到個鐵飯碗，老老實實地，兢兢業業地拿一份不多也不算太少的工資。一直住在家裡，不交生活費，一點點教會她們精打細算又不失體面。等她們嫁了人，拚著勁兒幫襯，一直到他們的日子穩妥到一眼就能看到頭。

普通人的一生說起來多難似的，總結起來，不過是這樣幾條路。

最發愁的是婚戀這一關。

林嵐不漂亮，也不是典型的江南佳麗，皮膚有點黑、身材略粗壯，從小就模樣安全。自己大概知道容貌和智商不出挑，從不爭強好勝，既沒什麼妄念也不叛逆憤怒。有過兩段不曉得誰在暗戀、誰又被動的曖昧。過了二十八歲，這樣不清不楚的普通朋友都沒有了。

家長讓她去相親，她也都去的，不情願也不抵抗。一直也沒有下文。相貌平平、能力有限、不夠聰明能幹的林氏夫婦早早就互相安慰好了彼此：「大不了就養勒身邊到老嘛。屋裡個三姑婆，對門個小姨媽，勿儕是這樣過日腳個？倒也用勿著去吃結婚生小囡個苦頭。」

林嵐除了在家裡看看小說，就是踩踩縫紉機，安靜地省錢、省心。老姑娘遍地都是，父母只能接受新時代的新風氣。（三）