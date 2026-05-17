志強口中說家傑靠得住，其實心裡沒底，畢竟他已經有太多年沒跟家傑來往。他之所以主動向家傑伸出援手，是因為欠著家傑的人情，以及認識他的母親梅姐。中學最後一年，老師特意安排他們同桌，希望家傑這位學霸拉學渣一把。家傑沒有辜負老師的期許，真的拉了志強一把，令志強的成績突飛猛進，考上了大學，成為獸醫。

再回到當天，他們三人第一次見面時。占地十多平方的天天咖啡店內，志強與家傑熱烈地敘舊，重提了多次同學情誼之後，志強還是不喜歡以前很瘦現在很胖的高中同學劉家傑，但打心底裡佩服他。因為他在咖啡方面的知識，似乎不輸以咖啡為業的表弟阿天。

之後家傑寫了個可行性方案，用A4紙列印出來，很正式的樣子。他退隱江湖多年，方案、預算、可行性報告等等小事情，還是手到擒來。新店選在一個人氣很旺的社區門外，旁邊有生活超市、早餐店、土特產店、奶茶店、乾洗店、健身房、幼稚園、早教中心等等，生活氣息濃郁，人流密集。鋪租貴是貴了一點，總體來說性價比很高。

店名叫天天咖啡店第一分店，算是分店，比舊店面積大一倍多，是阿天目前這間的升級版──需要的啟動資金不低，志強出六成、阿天三成、家傑一成。開業後阿天將負責貨源供應和技術監管，家傑負責店面的日常運營，按店長職位給他算工資，三個人按比例分紅。志強什麼都負責，又什麼都不用負責，因為他是真正拿錢出來投資的老闆。家傑主動要求作帳被否決了，志強要親自負責這一塊。（一四）