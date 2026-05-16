「律師背後得賓館的好處，都不只幾個甚至幾十個一萬！」我恨鐵不成鋼地說。「要碰到人家老外，會要求幾千萬賠償的，你們卻只是一萬元就被打發掉了！」

「可是拿了錢有什麼用啊！人已死了，我們不會用這種錢！三年了，這一萬元還放在銀行，我和傑森都一輩子不會用它的！」梅姐哭著說。

看著淚水縱橫在梅姐那張酷似我母親的臉上，我也又哭了。我不忍心再指責梅姐。要求高額賠償不是為了錢，而是為李先生討回公道。可是事過境遷，我再憤懣又有何用！反而會刺激梅姐，令她不安！唉，中國人太好欺負了！

梅姐又告訴我，收拾李先生遺物時，發現一張賓館工會死亡撫恤金表格，空白的，李先生竟然沒有填寫過。否則不論何種死因，家屬都可領取一萬元的撫恤金。

我聽了只是沉默。我無話可說。李先生固然不能預料到他會近期橫死，他妻兒懦弱無能，無法為他討得公道，也不是他可以想像到的。只是便宜了賓館和那個一味促成庭外和解的律師，還會嘲笑我們中國人太傻、太好欺負。

為了離開芝加哥那個傷心地，傑森調職紐約，一家人就買房森林小丘定居下來。

此後，我與梅姐再也沒有去觸碰那個傷心的話題。我知道梅姐三年來內心鬱積的傷痛，而我是合適的對象，所以她才傾訴，她才又盡情流淚。

為了安慰她，也是我的真心羨慕，我對梅姐說：「你和李先生的愛情，真令我欣羨！你為他肝腸寸斷，懷抱這種刻骨銘心的痛，我還是感到你很幸福，因為你有過美好的愛情！」（一○）