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任性（一三）

李東文
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每每老劉回到家中，梅姐就給他泡上一壺茶，命他看會電視、玩會手機，等著飯菜端上桌就好。

「聽起來，你媽得了抑鬱症。」志強說。

「不至於吧？」

「抑鬱症」這個說法倒是令家傑意外，因為他一直以為，只有年紀小的人才會得抑鬱症。

志強跟家傑確認了，巴喬以前用過的貓砂盆，剩下的貓砂、貓糧、罐頭等等都還留著，就帶家傑回寵物醫院，要求送一隻貓給梅姐。這是一隻六、七個月大的白色獅子貓，後背和肚皮有些雜毛。純不純種不重要，重要的是牠的眼睛一藍一黃，很是難得，脖子上的毛獅子般威風。

家傑猶猶豫豫，怕母親不樂意。志強說，如果她實在不要，你拿回來給我，別給扔了！結果這天家傑剛一回到家中，梅姐就打電話跟志強道謝，又問貓貓打了疫苗沒有、哪天生日的、還要多久才能給牠驅蟲等等。

又過了幾天，志強約家傑到天天咖啡店見面。家傑剛進門就大聲感嘆，英倫風啊，一種老派的高貴，阿天老闆的眼光真是好！喝一口咖啡又盛讚，柔順清香的哥倫比亞咖啡豆，中度烘焙，豆中精品，深受英國民眾的喜愛，尤其是那些有錢有閒的少婦們。

過後阿天問志強，為何家傑說話如此浮誇，這種風格的人靠不靠得住。志強說：他中學時已經這個鬼樣子，見面之前，我以為他會變得成熟些。沒想到讀完大學又去海外浸過鹹水，也還這樣！

阿天對家傑的第一印象不好，很不好。不過志強說沒事，現在大多數人都喜歡他這種浮誇的調調，喜歡他帶著拍馬屁意味的說話方式。沒準以後他會成為一位很受顧客喜愛的咖啡師呢，比你更受歡迎──你這個人嘴笨得很，純靠美色行走江湖。（一三）

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