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尋找母親（九）

戴娜
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不消片刻，李先生就活生生被悶死在垃圾堆中！

李先生臨死時遭受的痛苦，我真是不敢想像，想了令人心碎！

「去告賓館了嗎？垃圾通道只在膝蓋高，不安全因素太明顯了，要告啊！」我渾身顫抖，大聲責問著。

梅姐伸過手來，拚命堵住我的嘴巴，怕我驚動孩子。但是小寶已經被我驚醒了，接著蛋蛋也醒了。

在孩子們此起彼伏的哭聲中，我倆邊擦乾眼淚，邊手忙腳亂地安撫著孩子，然而已經

引起周圍孩子、大人的注意。

梅姐說：「回去吧。你和蛋蛋都去我家待會吧。」

的確，不知道結果，我也不甘心回去，就一路推著童車，去了梅姐家。那是僅有的一次。因為後來被梅姐兒媳婦得知，梅姐受了數落，不該讓生人進屋。自此之後，我從不去梅姐家，我們只在外面見面。

進梅姐家後，兩個孩子吃著餅乾、玩著玩具，就都不哭鬧了。我追著梅姐問，她告了賓館沒有。

「怎麼會不告呢！我兒子請了律師，可是沒有去成法院。律師搞成庭外和解，最後賓館賠了一萬元。」梅姐告訴我。

「什麼？不要氣死我！才賠了一萬元！一萬元是什麼錢啊！你們太笨了！」我忍不住叫嚷起來。好在孩子們專心玩耍，沒有被我嚇著。

「小聲點！小聲點！」梅姐央求著我。

看我氣鼓鼓地安靜下來，梅姐才繼續說給我聽：「我們娘倆是太笨了！可是我們沒有精神八年、十年地打官司啊！兒媳快要臨盆了，需要照顧。再說，我不懂英文，傑森又老實，只好聽律師的，早點把事情解決掉……」

「都不是理由！」我一口打斷了梅姐的話。我肺都要氣炸了！（九）

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