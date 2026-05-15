荒唐的是，她把自己的孩子像丟包袱一樣，甩給了老何，從此音訊全無。

「我爸這人你也知道。」瑞克說，「既然接下來了，就不會不管。後來發現那孩子發育遲緩，他又是請家教、又是找特殊教育機構。最後發現讀書確實不太行，倒是畫畫有點天賦，就給他找美院老師上私教課，現在還一直跟著。」

慧芳失聲叫道：「這麼說，你親爹這些年一直在替別人養兒子？」

「我不介意多了一個弟弟。」瑞克的語氣輕鬆起來，像是覺得這件事多少有點好笑，「安吉拉那邊才叫熱鬧，同姓、不同姓的兄弟姊妹好幾個，我到現在都還認不全呢。」

他停了一下，又說：「再說，我這個弟弟還是個福星。要不是他在我那堆舊書裡亂翻，也翻不出那份股份轉讓協議。老爸說，這會你總算有底氣去整牙了。整一口又白又整齊的牙，每天照照鏡子，多笑一笑，就不會老是恨他恨得牙癢癢了。」

「我什麼時候恨他恨得牙癢癢了？」慧芳下意識地反駁，聲音悶悶的。話音剛落，她便覺出不對，自己竟然是咬著牙擠出這句話的。

「你跟他說，」她趕緊找補似地追加了一句，「就算沒這筆錢，我也一樣能把牙整好。我這份新工作，福利可好著呢。」

她一邊說著，一邊猶豫著滑開了黑名單。手指在螢幕上停了一下，正遲疑不決時，睏意再度悄悄襲來，夾雜著褪黑素的餘威，讓眼皮越發沉重。

「算了，補覺要緊。」她輕輕打了個哈欠，自言自語著。手指慢慢鬆開，手機無聲地滑到枕邊。

這一回，沒過幾分鐘她就卸下了心防，沉沉地墜入了夢鄉。（全文完）