圖／123RF

姑媽氣得跳腳：「得了三分顏色就要開染坊，你還真以為自己是齊白石啊！」

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他在姑媽家的車庫裡，自製裝框和裱畫。他把自己的原創及臨摹裝進大大小小的木框，掛滿車庫的牆。他有個習慣，得意時，右手臂反轉到耳側，右掌五指張開，從前額摸到腦後。此時他就操作這一得意之舉，微笑看著滿牆自己在洛杉磯 的創作，感慨自己的多產。天使城讓他的創作靈感源源不斷，他喜歡這個陽光燦爛的地方。

他要把這些畫，一幅、一幅掛到瓷器店空空的牆上。剛開始，他在每面牆上各掛三幅，排成一行，後來又添一行。老店主偶爾來店，進門就看到牆上點綴的水墨畫，點頭說：「真不錯，瓷器配國畫，小店頓時古雅許多。」

看店主並不介意，他又橫加一列、縱添一行。店主來了，根本沒有看出差異。如此長、寬遞增，在店主不留意間，他像老鼠搬家一樣，把姑媽車庫裡的畫框，全搬到了瓷器店。

牆上大多數是小型或中型的長方形、正方形畫框，裡面有山水、動物、植物和人物。只有三幅大型條框，裡面都是山水畫。他最喜歡的是，掛在櫃檯對面牆上最上排中間的〈秋天的三葉楊〉，他抬頭就能看見。仲秋，晨曦下，河水剛剛醒來，兩岸黃色三葉楊一望無際。忽逢這樣的美景純屬意外，他有種〈桃花源記〉的感覺，那天他也是「緣溪行」。

洛杉磯的樹木四季長青。每當秋季來臨，他常惋惜：這裡什麼都好，就是難見秋色。那天清晨，他驅車來到北邊山裡。山裡多石和劍麻，只有沿溪兩岸有高瘦的三葉楊。他沿著石間蜿蜒的潺潺小溪，徒步進入山谷。轉過幾道山坡，經過灌木叢，前方無路，只有一方石洞。

他正準備返回，只見洞裡鑽出一位長髮齊腰的女郎。他問：「洞裡有路嗎？」女郎說：「有。你爬下去就能看見。」他走進石洞，盡頭有陡峭的石壁，他抓住好心人留下的纜繩，順勢而下。

洞下豁然開朗，金黃的三葉楊直衝藍天，在初升的陽光裡跳舞。他走在林中小徑，一陣風過，所有的樹葉齊聲歌唱，金黃落葉宛若大海裡翻動的粼粼魚群。樹林深處，一條河靜靜流淌。河水清澈、時明時暗，黃葉漂游其上。河對岸，更濃的黃色三葉楊望不到盡頭。

原來洛杉磯的秋色藏在深山裡。

回家後，他熬夜畫下這美景。他擔心睡一覺，美景就會從腦中飛走。

為了這幅畫，他畫了又改，改了又重畫。半年後的某天，他終於反轉右臂、五指張開，從前額摸到腦後，滿意了宣紙上，晨光下、微風裡，黃葉和河流的色彩、線條、明暗及氛圍。

每個星期一，他把畫框一幅一幅擦得發亮。他的畫靜靜靠在牆上，比瓷器還安靜。顧客們更喜歡買二十元一把、他作畫的摺扇，偶爾有人問他：

「這些畫也賣嗎？」

「賣的、賣的。」他高興地跟過來，「你喜歡哪幅？」

「這幅畫多少錢？」顧客指著中型正方形畫框，裡面兩隻熊貓在竹林裡吃竹子。

「八十元。」

「那一幅呢？」顧客又指向小型方框，裡面是京劇裡的穆桂英。

「四十元。」

顧客無聲地轉一圈，走了。他失望的眼神是不是與老店主相似？

不知過了多久，他眼裡的失望轉為驚喜，他賣出了第一幅、第二幅……第十三幅畫。

這天，一位六十歲左右男人踱進來。他只有一隻耳朵，皮膚黝黑發紅，臉又圓又鼓，讓人想到紫砂壺。

「紫砂壺」低頭看一件件瓷器，轉一圈；然後仰頭看一幅幅國畫，轉一圈；轉向他，問：

「這些畫，是誰畫的？」

「都是我畫的。」

「是嗎？你很有才氣。畫畫多久了？」

「十幾年了。我在全國青年繪畫大賽中得過二等獎。」

「你應該把獎狀掛在牆上。」

「那是噢。我趕快叫我媽從國內寄過來。」

「那張畫不錯，景色宜人。」他指著掛在最上排中間的〈秋天的三葉楊〉。

這是第一次有人誇獎這幅畫，一股暖流湧上心頭，他感覺遇到了知音。

「謝謝您！我也喜歡這幅畫。」

「賣多少錢？」

「兩百元。」

「嗯……就是葉子顏色不好。你能不能為我畫張紅色葉子的？我是餐館老闆，我想把這張畫掛在餐館裡。黃色葉子就像說餐館『黃了』，紅色葉子象徵著餐館紅紅火火。」

「這是三葉楊樹，秋天時樹葉是黃色的。我可以為你畫一幅楓樹，楓葉秋天是紅色的。」

「不，我就要這圓圓的樹葉，像銅錢一樣。」

「老闆，您貴姓？」

「我姓張，湘菜館老闆。」

「張老闆，對不起，我不能改，因為秋天的三葉楊樹葉只能是黃色的。」

「你怎麼這麼書生氣呢？不是說藝術來源於生活、高於生活嗎？這樣吧，我多給你一百塊。」

他賣出去的畫，至今都是四十元的小型畫。現在一幅畫能得三百元，他不敢相信自己的耳朵。他想，也許有的地方楊樹葉秋天是紅色的，便說：「好吧，我為你畫一張紅葉的。」（二）