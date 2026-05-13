丈夫李先生是梅姐兄長從小學直到高中的同學。到大學，才考上了不同院校。哥倆好，都一直非常疼愛小妹妹的梅姐。哥哥去西安上大學前，將李先生和梅姐的事情挑明，為兩人確立了戀愛關係。之後李先生大學畢業，梅姐早已在小學教書。順理成章，他們完婚、生小孩。

直到兒子傑森自費留學美國，家庭生活是非常美滿的。早已是溫州一家大廠高級工程師的李先生，與小學教師的梅姐，三十年的夫妻生活，說得上是心心相印、相濡以沫，連口頭爭執都沒有過。

本來夫妻倆是不想移民 美國的。

兒子畢業後，在芝加哥 找了位廣東女孩結婚，靠美國公民的妻子辦了婚姻綠卡。婚後三年，兒媳婦懷孕，剛入籍美國的傑森就一再請求父母辦理移民手續。理由是父親六十多歲，早已經在國內退休 了，母親接近退休年齡，可辦理提早退休。老爸、老媽來美國後，既可幫助帶養孫子，又能享受天倫之樂。今後老倆口老邁，有個病痛，難道他這個獨生子有時間和能力，飛去中國照顧父母？

兒子講得不無道理，最後，老夫妻倆才決定移民來美國，與兒子一家團聚。

「做夢也想不到，我們老李竟然半年後會橫死在美國！否則，誰會來這裡送死？」梅姐飲泣著說。

原來梅姐夫妻來美後，只想暫時與兒子一家生活在一起，等孫子大點可以送幼稚園時，就出去租房住。過來人了，都知道離得兒子、兒媳遠點才親近。

果不其然，兒媳婦脾氣不好，對公婆看不順眼，又仗著丈夫一家移民靠的是她，所以說話口氣常常不客氣，指桑罵槐的。（七）