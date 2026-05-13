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魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

任性（一○）

李東文
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如果不是聽了表哥的建議，跟小美進行真誠的對話，繼續無條件地給小美買這買那，像鴕鳥一樣假裝歲月靜好，感情又會朝著什麼樣的方向發展呢？說一千、道一萬，苦惱的根源是貧窮。如果能多掙些錢，什麼矛盾都不會有。

細想起來，小美其實算不上貪心，只是讓他沒完沒了地掏小錢，沒讓他買過奢侈品。他自怨自艾，恨自己出身貧寒、恨自己本領低微，甚至恨自己過早離世的父親。

小美走後，阿天苦熬到下午三點，感覺自己快要崩潰了，關店回家療傷。沒想剛一進屋，又被嚇得逃了出來──母親與一位身穿短褲、背心的大叔在客廳的沙發上，抱成一團看電視。

過後阿天跟母親開玩笑說，一把年紀了，還大白天的跟男朋友在家中胡作非為，夜間其實可以讓他在家裡留宿的。母親打他一下，罵道：你才胡作非為！阿天又說：既然你已經胡作非為，以後我自己在外面胡作非為的時候，就不需要有什麼心理負擔啦。

母親臉都讓阿天說紅了。她以前怕阿天反對她跟男人來往，只敢挑阿天不在家的時間段約會。阿天過去抱抱母親，說自己希望母親幸福快樂，希望母親以後光明正大談戀愛，爭取再給他生個弟弟……

阿天想跟小美提出分手又不捨，沒有愛情的日子那麼孤單、那麼寂寞，他不想回到從前。更何況，小美還那麼漂亮，完美的雙眼皮，又俏皮、又可愛的小屁股，嗲聲嗲氣說話時的神態，有那麼多美好的回味……

他們不鹹不淡地相互吊著，不捨得提出分手，又沒勇氣向前多邁一步。阿天有時遷就小美，有時不遷就。（一○）

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