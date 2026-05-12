圖／AI生成

寫著1、2、3的三個紙團已經放在一個人的鞋窩裡。他們席地而坐，圍成一個圈。那個在同一個月出生卻生在月初的，看了月中和月末生的一眼睛，以兄長的氣概拿起一個帽子，把漏眼戴在腦後邊，那兩個月中、月末出生的，就跟著弟弟一樣，同時拿起帽子，把漏眼戴在腦後了。

「都抓吧。」月初說。

月中和月末遲疑一下，把手伸進鞋窩，先後摸了一個紙團兒。月初從青稞林的細微聲音中，聽到他們摸完紙鬮兒，手一落下就捏到留給他的那一個。

他們同時卸了頭上的帽。

同時打開各自命運的門。月末出生的，幸運地捏到了1號紙團兒。月初是3號，月中是2號。分工正好是他們出生時間的逆時行。這時命定為2號、3號的，必須持刀衝進銀行去，於是他們同時厲目盯著1號的臉。

「我們被抓了，你該怎麼辦？」異口同聲問。

「只要你們真的不把我供出來，」1號說，「我這輩子會照顧三個父親、三個媽。」

「如果我們都被槍斃呢？」生於月初的3號老大緊跟緊地又一句。

「無論你們埋在哪，」1號說，「我除了每年清明上墳燒紙外，會把你們的骨灰在兩個瓶裡各裝一小把，送到大海邊的岸崖上，讓你們每天都能看到海。」

然後彼此望了望，似乎需要交代誓說的都說了，毋須疑慮了，就都從禾田的地上站起來，把兩柄刀、三個帽和三套衣服、三雙鞋，集中在一片壓倒的玉米稞中間，又折殺了十幾棵玉米，把那些東西蓋起來，三個人分頭朝著三個方向走去了。

然走著，朝東去的月中2號走了兩步又回頭問：

「如果櫃檯裡有男櫃員了歸誰呢？」

「我是老大，歸我吧！」生於月初的3號回頭說，「如果不得已，我殺了那男的。只要女的不反抗，你就不要殺她了。」聲音裡夾裹著交代後事的悲壯和擔當。說完後，月初3號還把自己的肩膀朝上聳了聳，然後頭也不回地朝著西邊走去了。

三少年從玉米地的三個方向走出來，他們若三柱穿了衣服的炸藥般，匯集到了新銀行的門前邊。明天的這個時候，他們就要行動了。新銀行在開業第一天的慶典後，因為存錢、取錢都會有獎勵，而存錢的獎勵遠遠大於取錢的，不消說，鎮上有錢的人家都要來這家銀行存錢了。他們已經聽說，鎮上的幾戶暴富人家本來把錢存在縣市銀行裡，現在都已把錢取回來，等著明日存在鎮上銀行了。不消說，為了開業第一天，銀行本身也會準備很多儲金在銀行。所以他們把密謀的踐行時間選在銀行開業第一天，選在第一天大慶大忙後的準備下班前。那時銀行裡的每個人，都又喜又累想著下班時，他們會從玉米地的三個方向走出來，踏著落日又一次聚到銀行樓的不遠處。

現在是他們為了明天行動計畫的最後踩點和定位，最後觀察一次留在門外接應的1號，應該若無其事地站在哪。準備持刀伺機衝進銀行的2號和3號，應該隱身藏身在哪兒，待天賜良機到來了，快步走進銀行，突然拔出短刀衝進櫃檯裡。

這時候，落日新紅鋪在鎮上各戶人家的日子上。那些在路邊買的、賣的都正在取物收攤，準備朝家回。他們三個從玉米地出來，匯在一起朝著銀行走來了。從銀行前的公路邊，由南向北走，他們像出門幹活後，跟著落日收工回家樣，裝作悠閒東張西望著。生於月初的老大還立下，給自己點了一支菸。月中、月末的，每個人手裡都拿了一瓶汽水邊走邊喝著。

他們到了銀行正門前。他們忽然看見已經擺出來慶典的花籃、花盆，正有人搬著朝著一輛汽車上邊裝，而不是暫時收回擺在銀行大廳裡。看見有兩個人，正站在銀行門前的梯子上，把黑漆金字的「中國工商銀行」的牌匾朝著下面摘，且銀行門口那全國統一的鍍銅招牌也都不在了，牆上只留著那掛過銅牌的空釘子。

銀行的大門鎖得和監獄樣。

他們三個同時一愣，都急急朝著銀行走過去，問那搬挪花盆和摘卸招牌的，銀行出了什麼事，明天不開業了嗎？那些人中的一個中年臉上露出謎一樣的笑：

「他媽的，新樓成了危建了。一天沒用，樓後的牆上就有裂縫了。」

三少年聽著，怔怔齊腳朝著樓後去，果然看見新銀行樓的正中間，有一條細線似的裂縫從地面朝著二樓伸，彎彎曲曲到了二樓頂，若攀援小路竟有手指那麼寬。到了三樓上，牆裂竟有一寸寬。於是他們三個站在後牆裂縫的前邊發著呆，如看見了他們未來的人生道路樣，一直呆到黃昏，還又圍著成了危建的新樓，空腳走了兩圈兒。

天黑了，不得不各自回家了。

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附記：後來那銀行的新樓坍塌扒掉了。

又後來，那兒成了皋田鎮的一處花園了。

不久後，承包新銀行樓的施工隊頭目吳光明，就被帶走去背負刑責了。我決定要寫這篇小說時，他已刑滿一年，要從監獄放出來。而那三少年，也早就過了十八歲，成為青年笑著和我談完這些事，他們說過幾天，他們要到數百里外的監獄去接吳光明。說在這個繁花似錦又荒若曠野的世界上，他們除了父母外，再有的恩人，就是吳光明。（下）