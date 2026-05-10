「後來一位在美國留學的學長幫我登報徵婚，我就找到一個在密西根做餐館的小生意人，搞了個涉外婚姻。他是綠卡 ，我等了兩年多，才排到移民 名額來到美國。」

「哦，我插一句話。」梅姐打斷我，問道：「那你先生還在密西根？」

「他一直在密西根，去年我們就離婚了。很自私的一個人，說他已經有一子兩女，不想再要小孩了。我是委曲求全，在國內我雖然是大學副教授，可是沒有自己的房子，搞得我很狼狽。所以不得不再次離鄉背井。他對我戒備心又很重，擔心我會過河拆橋，所以跟外人介紹，說我是他女兒的朋友，自欺欺人。光這些還可以忍受，受不了的是他暴躁的脾氣，可能有點心理變態，為點雞毛蒜皮的小事也要發火。一旦發起火來，好像我不是他妻子，他倒像是我的後爸。」

我笑了一下，說道：「我們的關係沒法像結髮夫妻那樣正常。借用電影名字《從奴隸到將軍》，」我又笑了，說：「你應該聽說過的，國內人有個比喻，說有的男人談戀愛時，對女朋友非常溫順，像個奴隸；一旦結了婚，無所顧忌，就像個將軍了。我前夫是台灣人，婚前，彬彬有禮。婚後大男子主義面目大暴露，唯我獨尊，大事小事都要聽他的。稍不如意，不管是他女兒，還是我，都要被罵。吵個不休，關係沒法好。」我嘆了一口氣。

「他還很維護自尊，恐怕哪天我一氣之下提出離婚，傷了他的自尊心。所以一次吵嘴，他自己提出離婚。我沒有意見，我們國內人，尤其我下過鄉，獨立性很強的。過不到一起去，離婚就離婚。所以我現在一個人，反而很自在。」（四）