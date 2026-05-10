我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

不修則已（二五）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

那片由冰冷機器構築的疆域，成了他安放疲憊之身的理想場所。但是好景不常，他的經常性滯留，引起了公司保安的注意。直屬領導不得不找他委婉地談話，暗示這既不符合規定，也可能會給團隊帶來不必要的麻煩。他只好另尋他途，尋找並開發其他可供棲身的角落。

他在外過夜的方式，像一份不完全避難清單：

那些按小時計費的膠囊旅館，是他最隱密的避風港。在那方極狹小的空間裡，他被一種人造的靜謐與絕對的孤獨嚴實包裹，就像回到了母體，竟能在這城市最深處沉沉睡去。

偶爾，他也會把自己投進浴場。在瀰漫著潮濕水氣與沐浴露香味的公共休息區，那陌生的鼾聲與周遭的低語，反而成了最好的催眠。

若是實在心煩，他也會買一張深夜場的電影票，在空曠得近乎冷寂的影廳裡，任由變幻的光影在臉上浮動，讓疲憊的意識在那一兩個小時裡徹底放空。

不知從什麼時候開始，他迷上了環湖夜騎。單位樓下就有公共自行車，下班後蹬上幾腳便到了月亮湖。這片白天擠擠挨挨、喧囂浮躁的湖泊，在凌晨時分才顯現出了它溫柔的底色。湖面籠罩著薄霧，寂靜得只能聽見自己的呼吸和腳踏旋轉的微響。

他以為夜間的整個湖都是他的。但是很快就發現自己錯了。他經常遇見另一個夜騎的人，從相反的方向過來。起初只是兩個在固定時間、固定路線相遇的模糊身影，交會的時候彼此點頭致意。後來就變成了路途上的短暫駐足，在湖邊的長椅上，一邊拉伸，一邊交流著彼此的故事。

「她是『月湖雅居』的承包人，一有空就騎著旅社門口的小紅車出來透氣。」（二五）

上一則

爾雅十本經典藏半世紀文壇秘辛 隱地說服林海音讓「城南舊事」雙胞胎

下一則

我的課外活動

延伸閱讀

不修則已（三）

不修則已（三）
不修則已（四）

不修則已（四）
不修則已（五）

不修則已（五）
不修則已（一四）

不修則已（一四）

熱門新聞

胡適。（取材自維基百科）

有一隻貓咪叫「獅子」

2026-05-02 02:00
華裔作家李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」榮獲普立茲獎。圖為李翊雲今年4月出席時代雜誌活動。(美聯社)

華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭露川普政府作為獲調查報導獎

2026-05-04 20:17
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。(圖／蘇富比提供)

張學良、宋美齡搶收藏…郎世寧 「池蓮雙瑞」拍出2297萬美元

2026-05-05 20:38
（圖／王春子）

我買了一個我（上）

2026-05-05 02:00
野生動物保護區裡睡在香蕉盆邊的樹懶。

哥斯大黎加：樹懶和人的慢生活

2026-05-04 02:00
一九八九年作者（右）與妻子在駛往紐約曼哈頓的渡船上留影，胸前掛的正是米諾塔相機，而背景裡的雙子塔依然歷歷在目。

照相留倩影(上)

2026-05-06 02:00

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程