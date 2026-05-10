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蕭十一帶團向來準時，跟著他出門，行程的CP值總高得驚人。他不容許浪費：早餐發餐包、中午訂便當、晚餐自理；點名、小組制、責任歸屬，一條鞭到底。有人抱怨像軍訓，他理直氣壯：「遲到一分鐘，就是欠全團每人一分鐘。」集合時間寫九點，他八點五十八分站在定點，低頭看錶、等人。

他手裡彷彿握著一條看不見的韁繩，抓緊時間，也抓緊行程。

這回去中亞五國，簽證 繁瑣、語言紛雜，人種與面容交錯得像一塊舊地毯。他想，交給專業也好，沒有自己組隊，而是報名參團。

出發前，蕭十一在飯店浴室滑了一跤。聲音不大，卻摔得結實。右腿劇痛，他坐在地上好一會兒才撐起身。醫生說沒骨折，但必須慢下來。他點頭服從，心裡卻暗暗期待：等腿好了，一切就能回到正軌。

白天的行程裡，他開始注意到一些原本不會入眼的細節。有些人長得像漢人，卻一句中文也聽不懂；有些人看似歐洲面孔，卻連英文都說不流利。那些臉孔像歷史裡走散的影子，被遺落在某個兵荒馬亂的角落，再也回不去原鄉。

他本能地觀察領隊，卻無法插手。腳步一慢，行程就鬆了。他不習慣把韁繩交給別人，卻也無能為力。

幾天後，腿疼稍緩，他終於忍不住。集合時，他低頭看錶，還是說了那句話：「準時一點比較好。」接著，他提出那套熟悉的規則：「遲到十分鐘，罰五塊錢。」

團員們面面相覷一陣，最後默許了。領隊見隊紀伍律改善，也沒反對。秩序回來了，蕭十一鬆了口氣，彷彿世界重新對齊刻度。

天山腳下，領隊帶眾人看岩畫。

石壁上刻著奔跑的鹿、拉滿的弓、倒下的人，還有雪豹。線條簡陋，卻透著一股原始的殘酷。領隊說，牠們常在夜裡出沒，神出鬼沒，一轉眼就把屍體叼走。

蕭十一蹲下來，指尖輕觸石壁。那雪豹像是從時間的裂口竄出來，沒有預告、沒有商量。領隊又指向遠方的湖泊，說這是古時進西域的必經之路。很多人走到這裡，就再也走不動了。

湖邊立著一片歪斜的石碑。寒氣從湖面襲來，蕭十一忽然覺得自己走進了一群被時間遺棄的人。他們脫離了原本的軌道，飄浮在疆界之外，沒有回頭路。不知不覺間，他脫了隊。

不遠處，一名牧童牽著匹棗紅馬走來。

「One dollar, ride, photo.」（一元騎馬、照相。）

牧童把韁繩遞給他。

蕭十一猶豫了一下，只想拍張照，很快就能歸隊。不料，才剛跨上馬背，馬卻猛地竄了出去。驚呼聲在背後炸開。他本能地抓緊韁繩，卻完全控制不住。馬蹄聲震耳欲聾，草原翻湧如浪，遠山急速後退，時間失去了刻度。

不知過了多久，馬在一座巨大的圓形帳篷前停下。

帳內鋪滿厚重毛氈，火塘正旺，熱氣裡混著奶酒與皮革的氣味。一名女子坐在中央，身穿漢家服飾，卻佩戴西域金飾。衣角整齊地壓在膝上，像刻意維持著某種秩序。

她抬頭看了他一眼，目光平靜，彷彿早知會有人來。

「下來吧，」她說，「你抓韁繩的方式，不像這裡的人。」

蕭十一低頭看自己的手，虎口發白、指節僵硬。

「我……還沒學會。」

她示意侍女接過韁繩，語氣輕描淡寫：「不是學不學的問題。人總以為抓得夠緊，就不會出事。」

「至少，」他下意識反駁，「不會失控。」

她抬眼看他，目光如炬。

侍女遞上奶酒。他一向不喝來路不明的東西，卻還是接過來。溫熱沿著指尖滲進身體。

「你是中原人？」她問。

「算是。」他想了想，又補一句：「我習慣把事情先安排好。」

她笑了。「中原使者們都這麼說。可惜行程總是一再改變。」

她轉身取來古箏，指尖一落，聲音急促清亮，如奔馬踏風。

「〈賽馬〉。」蕭十一郎脫口而出。

琴聲一頓。

「你聽得懂？」她這才真正看他。

「節奏太整齊了，」他說，「每一拍都在往前趕。」

她沒有反駁，只刻意慢了一拍再撥弦。音符拖曳，在空氣裡多停了一瞬。

「在這裡，」她說，「一切都不按任何節奏。」

夜色漸深，使者進帳，談商路、談絲綢、談戰事。她在不同語言之間切換，語氣冷靜而精準。

奶酒暖了胃，他忍不住問：「妳不怕混亂嗎？」

她伸手按住琴弦，沒有立刻回答。

「怕，」她說，「但是，死亡更恐怖，再亂也得求生。」

他昏昏欲睡，逐漸失去了意識。

半夜，警報驟起。

她迅速安排撤離，轉身對他說：「你得離開。」

「我不是這裡的人，戰事與我無關。」他回答。

她看著他，語氣平靜得近乎殘酷：「塞外沒有無關的人。只有活下來的，和來不及逃走的。」

她命人將他扶上赤馬，「牠會帶你回去。」

顛簸中，他失去了方向。

再睜眼時，狗吠聲此起彼落。那匹棗紅馬靜靜站著，領隊正朝他走來。

「怎麼樣？騎馬好玩嗎？」

「……還可以。」

牧童已不見蹤影。他摸向口袋，發現多了一條絲帕，上面繡著兩個字──「解憂」。他是遇上了西漢遠嫁烏孫國的劉解憂？

領隊說，大家等了他三個小時，還花錢請人找他。依他過去的算法，他欠每個人三個小時。回到房間，他獨自坐在床邊，打開手機計算程式。用三小時，乘以人數，乘以他曾經深信不疑的時間價值。螢幕亮著，他很想把今天算清楚，但數字卻遲遲沒有出現。