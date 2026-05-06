那隻藍色的企鵝（六）

灰藍的陰影貼在裂縫裡，像被時間慢慢壓進去的痕跡。夕光落在冰面上，沒有反射出刺眼的亮度，而是被吸收、分散，變成一種柔軟卻無法直視的光。

水道收得很窄，船身從中間穿過，兩側的距離近到讓人下意識放輕呼吸。海面幾乎沒有浪，只留下船身劃開時低低的聲響，水色被拉長，又慢慢合起來。甲板上站滿了人，卻異常安靜。快門聲被壓得很低，沒有人高聲說話，也沒有人移動得太快。白色的冰山和海面的浮冰從兩側滑過，人們安靜地等著景色慢慢展開。

她穿過人群，緩緩朝船頭走去。先生在前方不遠處，相機架好，鏡頭對著水道中央；低頭調整設定，又抬頭確認構圖，動作專注而熟練。

也是在那時候，她看見了他：他站在甲板的另一端，靠近駕駛室外側，和幾位工作人員低聲交談，手裡拿著對講機。說話的時候，他會抬頭看向前方逐漸逼近的冰壁，再低頭確認什麼。船身輕微偏移的瞬間，他的手勢很小，卻很清楚。引擎聲被再一次收緊，船慢慢貼著水道前行，距離被精準地控制著。冰壁近得讓人分不清是靜止，還是在移動。

那一刻，時間像被拉直了：沒有前進，也沒有後退，只有白色在視野裡一點一點展開，又一點一點退去。

導遊開始為大家輪流拍照，背景是水道最狹窄的一段，冰壁貼得很近。她和先生站在一起，肩膀自然地靠著。快門即將按下的時候，她的視線卻偏了一下──他仍站在甲板的另一端，低頭說話，外套被風掀起，他拉了一下帽沿。

快門聲響起。

隔天導遊把照片上傳，附了一個連結。她早上醒來時，手機裡多了一則訊息。（六）