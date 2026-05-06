圖／王幼嘉

老劉罵道：你說的什麼傻話！

外面突然傳來家傑進屋的聲音，夫妻二人對視一眼，興致索然，關燈睡覺。他們都膩煩透了啊，老劉累白了頭，梅姐熬壞了心臟。

家傑在家賦閒八年，作息時間亂七八糟，有時房間整晚亮著燈，不知他在裡面做什麼，有時整個白天睡覺，連飯都不起來吃──這天他晚歸，是因為在外面和朋友吃飯，喝酒或者結伴打遊戲。老劉私下裡跟梅姐嘀咕，不知家傑從哪弄錢去外面消費的。梅姐說：我懶得問他，反正也問不出真話。

周而復始，家傑一連好多年都考不上公務員。降低要求，考進了某某國營銀行，好歹算是事業單位。這年家傑三十三歲……他二十四歲那年從英國歸來，應聘進去做事的第一份工作也是銀行。

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五月下旬阿天想去長沙走走，順便把小美也弄過去，升級一下愛情。長沙有間奶茶店爆紅全網，得排隊一兩個小時才買得到的那種。做為一位網紅咖啡店的老闆，阿天想假借旅遊的機會偷師學藝，一舉兩得。但小美想去三亞，哇哇叫嚷，湖南的辣椒會讓她發瘋，說得好像她以前去過長沙似的。自己出錢旅遊，卻不能選擇去哪裡，阿天心有不甘，說全國各地都會有粵菜館，去到長沙你可以一點辣的都不吃。小美翻翻白眼撇撇嘴，表示要嘛去海南，要嘛哪裡都不去。

此時距離他們正式確定關係三個月，外出旅遊是清除兩人之間最後一根棉線的契機。在本市約會期間，每每阿天興奮難耐，小美都嚴防死守，讓阿天恨得咬牙切齒，又無計可施。

在三亞三天花費一萬五，小美一毛不拔，而且還在五月二十號當天，敲榨了阿天五百二十元放上朋友圈炫耀。在房產仲介公司做事的小美，靠的就是口才混社會，伶牙俐齒，總有辦法從阿天身上揩油。

男女朋友之間用到「揩油」二字，連當事人阿天都嫌棄自己格局小。可被揩油的感覺認識小美的第一天就有，他使勁揮手都驅趕不走。

從海南回廣東的路上，阿天悶悶不樂，有一句沒一句地附和小美的吱吱喳喳。後來乾脆戴上耳機聽音樂，翻查遊玩長沙的攻略，打算找個時間自己單獨去一趟。查完攻略，他惡狠狠地知道了，這三天如果是在長沙，幾千元就能玩得很奢華。

阿天的店面太小了，利潤又薄，雖然被人稱之為網紅店，一個月的收入也就萬把塊錢，還比不上部分替人打工的同學。倒不是他不願意在女朋友身上花錢，是寒門小戶出身的他，希望辛苦掙來的錢用得有意義。吃喝玩樂、揮霍無度、表演式消費等等，是富二代的特權。

剛剛與小美交往沒多久，阿天那位屬於社會精英的表哥仇志強就警告他，與小美來往要看緊一點錢包，別頭腦發熱，被人家賣了還幫忙數錢。當時阿天頗不以為然，到了回程的飛機上，閉目養神之餘，表哥的諍言一句句在腦中重播，字字椎心。去海南的酒店是小美訂的，五星，吃飯的餐廳是小美選的，菜也是她點的，頓頓都是海鮮大餐。阿天除了跟著一起吃喝和付款，啥都不用操心，連服務員都以為，他是被小美這個富婆包養的面瓜。更令阿天不舒服的是，小美手重，每頓都按四、五個人的量點餐，還振振有詞：格局打開，大剩才能大發……

志強表哥年長阿天六、七歲，是本市最為出色的幾位獸醫之一，開有兩間寵物醫院，號稱閱貓狗無數。前些時候他離婚了，孩子判給前妻，他得以從家庭中解脫出來，突然猛增的閒暇時間無處揮霍，動不動就跑來騷擾阿天。他開的第一間寵物醫院離天天咖啡店，走路不用十分鐘。

阿天說：強哥，你總來我這裡幹麼呢？天天喝我的咖啡都不給錢，小心我向我媽告你的狀。

志強說：我婚都離了，慘絕人寰，你居然還好意思收我的錢？

阿天說：主要是你太有錢啦，我嫉妒！

其實阿天經常帶他的藍貓拿鐵去寵物醫院享受服務，志強也沒問他要錢。志強又說：親愛的表弟，以後你接到陌生的電話可別不接。我以前的應急聯絡人是你嫂子，現在你嫂子變成了我的前妻，我的應急聯絡人就變成了你。

阿天愣了一下，聳聳肩，有句刻薄話差點脫口而出：表哥你能不能把我列為你的遺產繼承人？

回到廣東第二天，阿天準時開店營業。昨晚志強表哥與一位富裕的朋友吃飯，商討再開一間分店事宜，喝至大醉。今天假借宿醉補休，無所事事，又跑來騷擾阿天。

店門還未完全打開，聽見拿鐵在屋裡大喊大叫。可憐的拿鐵已經吃完了阿天留在碗裡的貓糧、喝光了大碗裡的水，再遲一天，很可能就要餓死，或者渴死。

屋裡有股強烈的貓屎、貓尿的味道……哪怕是一隻貓，也會有脾氣的。拿鐵重新吃飽後躲在角落──因為被繩子拴著，這個角落是牠能去到的最遠的地方──裝睡，不搭理阿天的百般撩撥。

停業三天重新開門做生意，生意也還像往常那樣不好也不差。大多數時間，阿天站在吧檯後面犯睏，做毫無意義的白日夢。（三）