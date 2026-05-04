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150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

不修則已（一九）

徐徐
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「反正你這又不是急症，早幾個月、晚幾個月區別不大。說老實話，整牙最難的不是掏錢，是下定決心戴一年多牙套的那股韌勁兒。你可以先回去查查資料，和家裡人商量、商量再說。」

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街角那家Tim Hortons飄出陣陣甜膩的咖啡香，幾個背著書包的中學生嘻嘻哈哈地跑過，年輕的臉上滿是肆意的笑容。慧芳停下了腳步，對著自己的車窗咧了咧嘴。也許是心理作用，她越想無視那幾顆上牙，那點小小的落差反倒越顯眼。

聽周醫生的意思，這種咬合問題會隨著牙周的萎縮而愈發明顯。慧芳輕嘆了口氣，隔著玻璃打量著自己那張不再緊緻的臉。到底是年輕好啊，那時候這張臉像飽滿的果子，壓根不需要去糾結什麼「深覆蓋」或是「牙周損耗」。那時候的笑容是可以隨心所欲揮霍的，哪像現在，想求一個「笑容自由」，得先在心裡好好算一筆帳。

要不要去做，她心裡其實很清楚，自己沒什麼人可以商量。兒子、兒媳有自己的日子，她這個當媽的，最要緊的是拎得清。這種既關乎好看，又帶點保養意味的小心思，說給孩子聽，輕了顯得矯情，重了又像在暗示什麼。人到這個歲數，總得給自己留點分寸。

讓她心情放鬆下來的還是老何。

老何在慧芳的鼓動下，也去看了牙，很快就來向她抱怨：「這大醫院分得也太細了。洗個牙要去牙周科排隊，補個洞要去牙體牙髓科掛號，想給補好的牙套個殼子，又得跑到另一層樓找修復科。我被他們支使著上下奔走，弄得暈頭轉向，想到後面還得去外科拔智齒，頭都大了。」

他說得氣鼓鼓的，像個受盡了委屈的小孩。（一九）

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