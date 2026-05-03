那隻藍色的企鵝（三）

圖／薛慧瑩

企鵝搖搖擺擺從她面前走過，慢慢的，毫不在意人群。等牠走遠了，他才把手收回去，點了點頭，確認她站穩了，然後轉身去照看另一邊的遊客。

整個過程不到幾秒鐘，沒有人注意到，也沒有人說話。

她站在原地，握著那支登山杖，手心慢慢暖起來。

白色的世界沒有聲音，也沒有方向，時間像是停了下來。

在這樣的靜止裡，那些熟悉的早晨忽然浮現。

每天開車上班途中，高速公路上的車流緊密，前方的車燈一排排亮起又熄滅，腳在油門與煞車之間反覆切換。收音機裡的財經新聞語速飛快，帶著急迫，數字與市場在聲音裡不斷變動，生活被某種無法停下的節奏推進著。

那時她沒有想到，幾天之後，自己會站在世界的盡頭。

那些日常忽然變得很遠。

她看了一眼差點失足滑下的斜坡。坡下是一片像夜空般靛藍的海水，海面上灑著細碎的浮冰，就像雪白的星星。

她沿著雪坡緩步上行。右前方出現一座岩山，背陽面積雪很厚，向陽面露出幾片棕黑的岩石。大片雲層飄來，罩在山頭。

遠方的雪坡上突然出現一隻企鵝──藍色的企鵝。

她眨了眨眼，無法相信自己眼前看到的。企鵝的肚子雪白，背上的羽毛如夜空一般，深邃的黑藍。企鵝搖搖擺擺朝她走來，背光中牠的羽毛鑲了一圈白光，全身的深藍顯得更加濃重。

那是一隻頰帶企鵝。臉上那道漆黑的絲帶，隨著下顎的輪廓微微上揚，看起來就像對著她在微笑。

企鵝突然停下腳步，與她對望了幾秒鐘。然後開始轉圈，緩慢而優雅，像在跳舞。牠轉了一圈又一圈，深藍色的羽毛在陽光照射之下，露出銀藍閃爍的光芒。

她拿起手機拍照、錄影。鏡頭中的企鵝像在舞台上表演，旁若無人地舞著。牠展開雙翅，背後一片藍天從雲層縫隙中露出。

她也不由自主地微笑起來，嘴角高高朝上彎，身體也隨著鏡頭中跳舞的企鵝輕輕搖擺。

她怔怔地看著手機螢幕。

四周一片寂靜，沒有人聲、沒有企鵝叫，連呼呼的風聲都消失了。

她環望四周。沒有人。

雪白的世界中，只剩下那隻跳舞的藍色企鵝和她自己。

時間不知過了多久，身後忽然傳來男人呼喊大家下山的聲音。從那音調與節奏，她可以斷定是他。在空曠的雪地中，他的聲音顯得很微弱，斷斷續續。

她忽然醒轉，回頭大喊：

「來看──藍色的企鵝！」

風聲很大，蓋住了她的聲音。沒有人聽到。

身後的人群又出現了。

當她再轉頭望向企鵝的方向，眼前只剩下高聳的雪坡。

藍色的企鵝消失了。

●

回到房間，先生斜臥在躺椅上滑手機。

「好玩嗎？真可惜今天沒有去。」

「我看到藍色的企鵝。」她忘了問先生身體舒服一些沒有，急切地說，「從來沒有見過這麼漂亮的藍企鵝，而且那隻企鵝還會跳舞！」

說著便拿出手機，給先生看照片和錄影。

「企鵝只有黑色白色，怎麼可能會有藍色？應該是光線吧。」先生看來精神好多了，坐起身望向她手機的照片。

手機中出現許多照片：雪坡、海面、雲和山，還有那隻差點害她跌到雪坡下的企鵝。

沒有那隻跳舞的藍色企鵝。

沒有照片，錄影也沒有拍到。

難道自己太震驚，根本沒有按下拍攝嗎？

「真的很美，太可惜了，今天沒有登陸。」先生惋惜地說，似乎並沒有在意她提到的那一隻藍色的企鵝。

那天夜裡她做了一個夢。

夢到那隻轉著圈、拍著翅膀、對她微笑的藍企鵝。

●

藍色的企鵝沒有再出現，直到那天在禮品店。

男人從木箱絨毛玩具的底層，拉出一隻藍色的企鵝，遞給她。

「這隻最可愛。」

那一刻她心想：真的有藍企鵝。

話還沒有出口，男人指著陳列台前的鏡子，笑了。

穿衣鏡隔著一段距離，禮品店的日光燈漾著白光，她看見鏡中的自己，身穿深藍的長外套──像一隻藍色的企鵝。

●

那之後，她在船上經常看見他。他是船上的主要負責人，幾乎所有活動都會看到他的身影：甲板、餐廳、禮品店，甚至只是經過走廊，都有可能遇見他站在某個角落，和工作人員說話，或被遊客攔下來詢問事情。他總是停下來，回答、點頭，然後再繼續往前走。

每天傍晚，船上都有一場次日行程說明會，回顧當天的活動，並通知隔天的安排。燈光一暗，他會先誇張地嘆一口很長的氣，像話劇演員站上舞台前，刻意留下的空拍，等全場注意力都被吸過去，才慢慢開口。接著，他會念一首詩。那些詩大多和南極有關，有時是關於冰、有時是關於遠行，有時只是幾行短句，沒有明確的作者。

有一天，他講完行程，燈光還沒亮起來。他停了一下，像在想什麼，然後開口：

Exploration is the physical expression of the intellectual passion.

他念得不快，聲音低下來，像是在自言自語；語調一放鬆，挪威口音就浮了出來。那句話落在交誼廳裡，全場靜默了片刻，餘音還停在空氣中。燈亮了，他的聲音又恢復豪放：

「晚安，一夜好夢。」

掌聲和笑聲隨即響起，眾人散去。（三）