他鉅細靡遺說出兩人曾經看過的電影，表示非常在意她。茉莉嘴角上揚，漸露笑容。弘予想著，她剛從倫敦回來，也還沒喝水，冷不防從冰箱拿出巧克力雪糕，「渴不渴，吃嗎？」

「老天，怎麼會買這種甜食？」茉莉揶揄：「不怕長胖嗎？」

「胖點好，我太瘦了──是不是？」弘予哈哈笑，挨坐她身旁。茉莉撕開包裝紙，舔著，牛乳味濃。巧克力片咬起來還挺酥脆，眼睛落在他稜角分明的下顎線，「確實！」

弘予慶幸，今晚烏雲沒有起雨，它順著風，緩緩消失了。

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茉莉論文如期交上，十一月初，導師告訴茉莉，外校考官審核通過，一切都沒問題！她心頭大石落地，高興得要飛上天！

弘予問她：「快離開英國，有沒有想去的地方？」

「威爾斯如何？我大學時修過凱爾特文學，喜歡那些古老的民間故事。」

弘予把工作安排好，租輛小白車，騰出一周時間，從C城出發。旅途經過布萊頓、貝斯，最後抵達卡地夫。

他們去了聖法根城堡花園，十六世紀晚期的建築物，景色宜人。威爾斯將散落於四處的農舍、工坊、學校、礦工機構等歷代遺跡，全搬到這個佔地一百畝的平地，成了活生生的自然歷史博物館。古樸的建築裡，牆上陳列著古舊的炊具器皿，其中，手柄雕成雞心形的小湯勺，進入茉莉的視線。它們長短不一、樣式繁多，有帶雙鳥的、玫瑰花，或是雙心交叉的，當地稱為「愛情之勺。」

古時，年輕人在不忙農活的冬日夜晚，會給家人或是心上人雕刻勺子，做為禮物。這些刀工粗獷的勺子，好似不完美的青春歲月，期待滋養的心。（八）