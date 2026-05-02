我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

歐洲成犧牲品？傳美警告盟友武器交付延宕 售台NASAMS也被點名

不修則已（一七）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

她側過頭，看著螢幕上自己那張黑白的CT影像，自嘲地說：「要是真能像鯊魚那樣，哪怕長得凶一點，我也認了。起碼想吃什麼就吃什麼，哪用像現在這樣，拍個片子還得盯著骨頭縫看，計算著哪兒夠寬、哪兒能打釘子。」

周醫生再次被她逗樂，他笑著說：「進化也有進化的道理，雖然我們沒傳送帶，但我們有醫生啊。只要你這地基，也就是牙槽骨養得好，種上去的這顆也夠你用一輩子的了。來，把嘴張大，讓我看看這『地基』的情況。」

「還不錯。」周醫生看了看，隨後指著螢幕上的一處陰影說：「骨頭的密度和厚度都夠，不用額外植骨，這對你來說可是省了大錢，也少受了罪。」

慧芳鬆了口氣，臉上綻開一個笑容，「那可太好了。」

笑意在她臉上停了一會兒，很快又淡了下去。她抬頭看了看牆上的牙醫家庭照，又低頭打開手機裡的照片，對著螢幕看了一眼。

她把手機收回掌心裡，像是在心裡過了一遍什麼，這才抬起頭：「周醫生，為什麼我不能像你們一樣，笑得那麼好看？」

周醫生探頭過來，伸手在她的螢幕上點了一點，「你是深覆蓋啊，加上牙列稍微擠了一點，鏡頭一壓縮，就顯得有點亂了。」

「深覆蓋？」慧芳頭一回聽到這個詞，新鮮之餘，心裡又燃起了點希望，「那……我這把年紀了，還能治嗎？」

周醫生推了推眼鏡，示意慧芳坐起身，並遞給她一面鏡子讓她仔細看。

「你這種情況不算嚴重，整不整都可以。簡單來說，如果你現在十八歲，我一定建議你整。因為在未來的幾十年裡，這多出來的三毫米會持續損耗你的牙周。但現在嘛，全看你對自己這張臉的要求高不高。」（一七）

上一則

林懷民亞洲協會對談 分享與美深厚緣分

下一則

《海蒂和爺爺》

延伸閱讀

不修則已（二）

不修則已（二）
不修則已（三）

不修則已（三）
不修則已（一）

不修則已（一）
不修則已（六）

不修則已（六）

熱門新聞

郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」，這是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。（蘇富比提供）

溥儀、張學良和宋美齡都曾收藏的一幅畫 雍正用它平息篡位醜聞估價1.5億港元

2026-04-27 19:02

我的小螳螂

2026-04-27 02:00
（圖／王春子）

你媽去讀碩士班了

2026-04-27 02:00

妳有多痛？

2026-04-28 02:00
（圖／123RF、AI協作生成）

我與403君（上）

2026-04-25 02:00

歌聲中的歲月

2026-04-26 02:00

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了