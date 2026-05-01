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愛情之勺（七）

卓慧臻
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「今年四月認識的那位？」茉莉聽她說過。

「對，他竟然沒告訴我──已有未婚妻，年底就要來。」

「他們正式訂過婚？」

「沒錯。」

「哎呀！如果他真的喜歡你，你們繼續努力啊！不要怕解除婚約！」

「不是我不爭取，是他拒絕解除婚約！」

「既然──他最後──沒選擇你，那就放下吧！」茉莉驚奇自己變得如此決斷，可能是旁觀者清。羅瑟琳嘴上說沒事，其實很受打擊，眼眶紅了幾次。茉莉陪著她聊天，緩解心情，很晚才回到C城。下車後，不知怎麼，她猶如夢遊，兩隻腳竟然從車站步行到弘予宿舍。

13

二樓的燈還亮著，四周靜悄悄，她怕按門鈴吵到別人，在窗下喊了幾聲。弘予洗完澡，毛巾蓋在頭上搓揉，心神不寧。整天都不知茉莉去向，打了幾次電話，房東都說還沒回家。他捶胸頓足，悲觀地認為自己肯定被茉莉三振出局了！忽然聽到樓下窸窸窣窣，有人喊他名字──

頭湊到窗外，瞧見茉莉站在橡樹旁！他衝下樓開門，小心翼翼領她進屋。看她坐在床角，抿著嘴角，不免喜出望外，仿如中了頭獎，開始滔滔不絕：「你也不來電話，我還以為要跟我斷交了──」弘予舉手發誓，「我真的沒有瞧不起文科生，我僅僅是在闡述國內重理工、輕人文的現實。」

茉莉不語，望著他又黑又亮的頭髮，就是長了些。上次聽他說找不到人剪，暫且就沒管。現在看著，還挺有點個人風格。

「你不生氣了吧？是我欠思考，禍從口出！」弘予辯稱：「你知道的，我喜歡《戰爭與和平》，也看《三國演義》、《水滸傳》、《紅樓夢》。前陣子，我們不是也看了《亨利五世》……？」（七）

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第一次做泡菜

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