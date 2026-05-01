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中反腐新規上路 民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」

馬斯克去年薪酬曝光：帳面1580億 但實拿卻是0元

喇叭花開（一○）

水仙
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第二天，我接到楊太太的電話。她的聲音還是那麼優雅，但語速比平時快：

「李小姐，你聽說了嗎？他們要離婚。我早就說過，大陸女孩子靠不住。我們花了那麼多錢辦她過來，綠卡拿到了，說走就走。Jack那個傻孩子，還給了她一筆錢。」

「楊太太，感情的事……」

「我知道，感情不能勉強。」她打斷我，「可是李小姐，你評評理。我們楊家哪點對不起她？房子給她住、工作給她找，名牌包、首飾，她要什麼買什麼。她還有什麼不滿足？」

我不知道該如何回答。電話那頭傳來輕輕的抽泣聲，雖然很克制，但還是被我聽到了。

「楊太太……」

「我沒事，」她很快恢復平靜，「就是覺得……覺得可惜。Jack這孩子，太單純了。他以為真心對人，人就會真心對他。可這世上，哪有那麼簡單的事。」

掛了電話，我走到窗前。雨開始下了，細細密密的，打在玻璃上，模糊了外面的世界。

一周後，Jack約我見面。我們去了大學區一家安靜的咖啡館。他看起來瘦了些，但眼神比以往明亮。

「馬錚到紐約了。」他攪拌著咖啡，「她發微信說找到了工作，在一家旅行社做中文接待。」

「那很好。」我說。

他點點頭，沉默了一會兒。「李姊，我一直想跟你道歉。相親那次，我其實記得是北門。」

我看著他。

「那天我提前半小時就到了，」他盯著咖啡杯裡的漩渦，「但我坐在車裡，怎麼也下不來。我看著北門的入口，想著要和一個陌生女人見面，聊可能結婚的事……我就怕了。我開車繞到南門，告訴自己，如果南門有停車位，我就去；如果沒有，就是天意。結果南門正好有個車開走。」他苦笑，「很幼稚吧？」（一○）

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