她衝口而出：「怎麼會？王國維、胡適、梁實秋、徐志摩……不都是文人？學科學的憑什麼瞧不起文科人？」

她說話快得像連珠炮：「沒有彌爾頓、拜倫、丁尼生、羅素、E.M.福斯特……C大能成為啟蒙與智慧的發源地？文科生從來就不比理科生弱──」她拋下這幾句話，雙手拽著黑袍，裹住身體，氣得轉頭。

弘予不明就裡，據理力爭：「就事論事，我生長的大院裡，就沒有鄰居家孩子學文科的──」

茉莉更加怒火中燒，愈發不想理他，「道不同，不相為謀──我自己回家！」

好不容易請客，怎麼還吃力不討好？難道茉莉討厭學科學的人？弘予落寞不堪，實際上，他想說的是：在有限的空間裡，學文之人沒有發揮的餘地！但是沒說出口。

「喝了酒，腦子有點漲！」

女孩已經走遠──

12

茉莉悶悶不樂，整晚輾轉難眠。若不是早就約好上倫敦探望E大室友，她哪裡都不想去。中午搭巴士，路上堵車，走走停停，磨蹭多時才到。她整個人萎靡不振、宛如行屍走肉。所幸，見了學法律的羅瑟琳，話匣子打開，才暫且拋開和弘予之間的不悅。

兩人聊論文的進展、未來的工作方向。茉莉已經向台北幾家著名的雜誌、報刊投遞簡歷，應徵記者、編輯的職務；羅瑟琳打算先進入馬來西亞本土律所，累積經驗。

「我下個月回國，今天請你吃家鄉菜！」

咖哩湯雞肉──檸檬草的香氣，加上椰漿和棕櫚糖調料，味道濃郁；參巴醬醃製的魚，配上粿條，鹹鮮軟嫩。異國風席捲茉莉的味蕾。羅瑟琳吃得額頭冒汗，後腦勺甩著一條長辮子，聰慧可人。吃完飯後，才提起她與男友已經分手。（六）