茉莉不了解周家上一輩的事，但打從心裡，不太能接受這種做法。倒不是說結了婚，就不能有異性朋友，可是，如果夫妻不能談心，失去彼此的信任，那還當什麼夫妻？她是理想主義者。

「周淵心情不佳，說你好像交了新朋友John，他──是哪國人呢？」

茉莉抱著電話筒，啼笑皆非，手勾著電話線，來回繞圈。這下可好，不知情的房東，搞了烏龍，她也不用再多做解釋！

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十月，C城湧入一批新生，朝氣蓬勃，穿梭在古巷中。

茉莉騎車穿越公園，參天大樹黃、紅、棕、綠葉片，漫天飛舞，艷麗多彩，想起阿爾貝‧卡繆在戰後冷清的背景下，抒情般寫道：「秋天是第二個春天！每一片葉子都是一朵花。」落葉化作春泥，潤澤樹根，迎接來年的盛開！看似枯竭的秋意，讓人激起璀璨願景。

茉莉碩士論文初稿通過，小論文也成形，眼看曙光在即。弘予預訂了學院的「高桌晚餐」（High Table Dinner），邀請茉莉前往。這是C大的社交傳統，只要支付極少的費用，就能邀請朋友共同享用正式晚宴。

她身著藏青色小禮服，腰間荷葉微微翹起，搭配紫紅色的芭蕾平底鞋，顯得古韻雅致又瀟灑自如。人人披上蓬鬆黑袍，步入學院的餐廳。鋪上白布的長桌，座無虛席。

開飯後，餐廳爆起喧囂聲，氣氛熱絡。今天弘予旁邊坐的恰好都是理工生，茉莉左右側都是學文之人，話題應有盡有，感覺很有收穫。

「你們都聊什麼？」弘予問。

「很多啊！哲學、繪畫……」

「在國內，大學文科的分數線低。大家不怎麼看得起學文科的人──」

猛然間，茉莉腦子轟隆作響，萬萬沒想到，弘予持有這等偏見。（五）