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與往事好好告別（二○）

王婷婷
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我把他按回去，我說書包裡裝了方便麵，還有麵包和火腿腸。他不同意，我就說我去買，如果不讓我下車，他必須拿我的錢去買。陳鵬看著我笑：「你還跟我客氣啊？你怎麼能跟我講這個？」

我堅持要去站台買東西，他拉住我的衣服，把我按回了座位，「那聽你的，咱們吃方便麵。」

我感覺到我們這組車廂裡的男女老少，都在豎著耳朵聽我和陳鵬說話，在偷偷揣測我們倆的關係，好奇地判斷著我們倆發展到了何種地步。這讓我很窘迫。

陳鵬也感覺到了。別人越是假裝不在意，卻豎起耳朵聽、斜著眼角瞄，他越是人來瘋，一會兒表現得客客氣氣、一會兒故意做點曖昧的小動作。我被他擠在三人座靠窗的角落裡，盡量縮小身體範圍，除了看窗外，就看面前的小桌子，不敢抬頭看人。陳鵬更得意了，演得更起勁了。

他用鋁飯盒擠去車廂連接處，找乘務員套了會兒近乎，要了開水泡了麵吃完，說沒吃飽，得下車去看看有什麼好吃的。火車都徐徐開動了，他還沒回來。我以為他錯過了，著急地站起來四處張望，有種又被扔下的恐慌。突然看到他從另一節車廂連接處往這邊擠，我趕緊坐下，臉部灼熱，車廂燥熱到背上出汗。他越過好多人走過來，把一袋果凍、一小袋炒麵，還有一袋乾拌拉麵得意地攤在我面前。

身邊坐著的中年阿姨也熟了，她瞧了一眼旁邊的丈夫說：「現在的小年輕知道疼女朋友，還是你們年輕人好。」我擺手，「不是，他不是我男朋友，我們是同學。」

大姐抿著嘴笑。陳鵬把一次性筷子上下搓了幾下，塞進我的手裡，讓我快吃。（二○）

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