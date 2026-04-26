「叫媽媽。」楊太太糾正她，語氣溫和但不容置疑。

「媽媽。」馬錚低下頭。

回家的路上，楊太太坐在副駕駛座，馬錚坐在後座。車裡很安靜，只有楊太太偶爾指點路邊的風景：「這是華盛頓湖……這是微軟 公司……那邊是富人區……」

馬錚一直看著窗外，手指緊緊攥著背包帶子。

到了楊家，楊太太領著馬錚參觀房子。每到一處，馬錚都小聲說「好看」、「真大」，但她的眼睛是空的，像在看什麼很遠的東西。

晚餐是王媽做的上海菜：糖醋小排、油燜筍、醃篤鮮、八寶飯。馬錚每樣都只夾一點點，在碗裡撥來撥去。

「不合胃口？」楊太太問。

「不是，」馬錚趕緊說，「很好吃。只是……有點不習慣。」

「慢慢就習慣了。」楊太太給她夾了塊小排，「多吃點，你太瘦了。」

6

楊太太讓我加了她媳婦的微信 ，馬錚來美國後的頭幾個月，經常聯繫。

有時是問工作的事、有時是問英文班的資訊，更多時候，她只是想找個人說話。

「李姊，今天王媽又做那個甜茄子，我一口都吃不下去。」

「李姊，我昨天去超市，想買大白菜，他們只有那種小小的，還貴得要命。」

「李姊，Jack今天洗澡又在廁所待了一個多小時。你說他在裡面幹什麼？」

她說話很快，帶著濃重的東北口音，常常說著、說著就哭起來。她說想家，想哈爾濱的冬天，想中央大街的馬迭爾冰棍，想她媽包的酸菜餡餃子。

「我跟Jack說，我想吃豬肉燉粉條。他說好，周末帶我去中國城吃。結果去的是一家上海館子，那裡的豬肉燉粉條是甜的！甜的！」

我試著安慰她，說剛來美國都這樣，慢慢會好的。但我知道，問題不只是想家。（五）