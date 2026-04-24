與往事好好告別（一八）

我很驚訝：「你怎麼又回來了？你沒有票怎麼辦？」

他咧著嘴，把手裡攥著的一張車票在我眼球前揮了個來回。他笑得賊忒兮兮、笑得興奮又激動，似乎是我給他的驚喜，而不是他給我製造了什麼意外。

陳鵬的臉很普通，五官有些緊湊，在男生普遍粗豪的面相裡，他屬於略帶清秀的款。眉毛和眼睛有點開闊，嘴巴略微鼓起，像年輕時的段奕宏。但當時，那是最讓我開心和激動的一張臉。

後來，很多年我都不看段奕宏的任何電視劇或者電影，就那樣，他的臉還是時常閃進我的眼球裡。地鐵 上、某個雜誌上，有時在某個酒店或者咖啡館的雜誌架上，酷似陳鵬的段奕宏時不時讓我的心臟酸澀，把我繁忙的腳步和日程打一個踉蹌。

陳鵬那幾天都在趕路，風塵僕僕，邋裡邋遢，眼神裡的狠勁兒讓我身邊的中年女人和她老實巴交的男人，不由自主地挪開了屁股，硬生生在三人座裡給他擠出了一個位置。別人眼裡的他越是流裡流氣的、社會氣息的，越能給我安全感。

陳鵬買了站票，說送我坐上去重慶的火車就返回。他不看我的臉，湊在我耳邊問：「你沒想到吧？還是我好吧？」

他像是開玩笑，也像是認真在問。我不確定。

我轉過頭，看著窗外飛速後退零零落落的茫茫戈壁，心裡既高興又忐忑，陳鵬到底是什麼意思？他對我是同學情誼，還是有別的意思？怎麼辦？我要不要告訴父母，有同學送我到西安轉車？一想到這些問題，我就有些煩躁了。我不知道要怎麼辦。

他兩手空空上的車，車子到吐魯番時，跑下去買了葡萄和無花果，讓我拿出手帕，一粒一粒擦了遞給我。傍晚時分，停靠在哈密站，他下去買了兩份涼皮。（一八）