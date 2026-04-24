我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」某CP偷摸戀愛？網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」

藥價能降600%？川普「假數學」一算就破功 超過100%就變倒貼

我們的婚姻（全文完）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

我們像許多年前那樣笑著寒暄，又聊到了衣服。

「倩倩這衣服真好看，穿著好有氣質。」杜亞蘭說。

「是啊，很有貴婦氣派。」我也笑說。

我們讚美了一番柳倩倩的衣著，然而柳倩倩的神情卻並沒有預想中的春風得意。

她沉吟了一會，還是說了出來：「我們要離婚了。」

「為什麼？」我詫異地問，雖然他們年歲相差懸殊，但也曾經愛得難捨難分。

「七年之癢。年齡相差太大，在一起生活總有些隔閡……」柳倩倩籠統地說道，並不願細說。

我下意識道：「劉園和太太也差十歲，他們好像沒有隔閡。」

「男的和女的還是不一樣……」杜亞蘭評價道。她對於柳倩倩的新婚姻一直不看好，但也是才知道他們要離婚。

「那妳有什麼打算？」我問。

柳倩倩神情平靜：「我本來就考了會計證，現在在南生的公司裡做財務。離婚後可以繼續留任一陣子，慢慢找另外的工作。南生在經濟上也不會虧待我們，今後生活沒有問題。我們雖然要離婚，但依舊會是朋友、是親人。」她頓了頓又說：「我挺幸運的，劉園和南生都是好男人，分開了依舊是朋友。」

說到這裡，她停了停，又輕聲道：「其實我和南生這個結果，我早有預感，朋友們也都警告過我。但我一點不後悔。我和南生有過很純粹、很熱烈的愛情。人這一生，如果沒有那樣愛過、被愛過，未免太可惜。如今走到這一步，我們彼此也沒有怨言。」

她說這話時，眼睛亮晶晶的。

咖啡館的窗外，陽光落在路邊的花壇裡，風輕輕吹過，鬱金香微微晃動。倩倩低頭整理兒子的帽子，亞蘭輕輕攪動杯中的咖啡。

我們一時沒有說話。

窗外的陽光，依舊很暖。（全文完）

世報陪您半世紀

上一則

拉斯維加斯和死亡谷之旅

下一則

我的家庭假期

延伸閱讀

我們的婚姻（一○）

我們的婚姻（一○）
我們的婚姻（三）

我們的婚姻（三）
我們的婚姻（五）

我們的婚姻（五）
我們的婚姻（一一）

我們的婚姻（一一）

熱門新聞

住宅樓頂鴿子房

2026-04-19 02:00

百米深坑創奇蹟(上)

2026-04-18 02:00
（圖／想樂）

跳板（上）

2026-04-20 02:00

跳板（下）

2026-04-21 02:00
諾貝爾文學獎得主莫言。 (中新社)

戒不掉短視頻 莫言發表「超短篇小說集」最短僅200字

2026-04-19 21:25
曾是空服員的丁采綸與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」。(圖／農糧署南區分署提供)

空姐愛上上帝的眼淚 屏東牡丹山區人工栽培雨來菇

2026-04-14 02:06

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國