我們的婚姻（全文完）

我們像許多年前那樣笑著寒暄，又聊到了衣服。

「倩倩這衣服真好看，穿著好有氣質。」杜亞蘭說。

「是啊，很有貴婦氣派。」我也笑說。

我們讚美了一番柳倩倩的衣著，然而柳倩倩的神情卻並沒有預想中的春風得意。

她沉吟了一會，還是說了出來：「我們要離婚了。」

「為什麼？」我詫異地問，雖然他們年歲相差懸殊，但也曾經愛得難捨難分。

「七年之癢。年齡相差太大，在一起生活總有些隔閡……」柳倩倩籠統地說道，並不願細說。

我下意識道：「劉園和太太也差十歲，他們好像沒有隔閡。」

「男的和女的還是不一樣……」杜亞蘭評價道。她對於柳倩倩的新婚姻一直不看好，但也是才知道他們要離婚。

「那妳有什麼打算？」我問。

柳倩倩神情平靜：「我本來就考了會計證，現在在南生的公司裡做財務。離婚後可以繼續留任一陣子，慢慢找另外的工作。南生在經濟上也不會虧待我們，今後生活沒有問題。我們雖然要離婚，但依舊會是朋友、是親人。」她頓了頓又說：「我挺幸運的，劉園和南生都是好男人，分開了依舊是朋友。」

說到這裡，她停了停，又輕聲道：「其實我和南生這個結果，我早有預感，朋友們也都警告過我。但我一點不後悔。我和南生有過很純粹、很熱烈的愛情。人這一生，如果沒有那樣愛過、被愛過，未免太可惜。如今走到這一步，我們彼此也沒有怨言。」

她說這話時，眼睛亮晶晶的。

咖啡館的窗外，陽光落在路邊的花壇裡，風輕輕吹過，鬱金香微微晃動。倩倩低頭整理兒子的帽子，亞蘭輕輕攪動杯中的咖啡。

我們一時沒有說話。

窗外的陽光，依舊很暖。（全文完）