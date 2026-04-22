後來，我們自然說到沈寧。

杜亞蘭笑著說：「還記得我當年說，一定要讓沈寧後悔嗎？」

我點頭，「當時妳常說這句話，我覺得妳靠著這一口氣撐過來的。」

「是的，當年確實是因著這口氣熬過來的。」她坦然承認：「雖然現在回過頭來看，完全沒有必要。可是說這句話的時候，我對他還是又愛又恨……

「前陣子他突然約我見面。自從他海歸，我們已經幾年沒見了。」杜亞蘭雲淡風輕地說道。

杜亞蘭隨後講起沈寧的情況。沈寧離婚時，把房子和孩子留給了亞蘭，還留下一半積蓄。他每個月都會來看望亞蘭和馬可，有時帶馬可出去吃飯或者看電影。

他與情人葉嘉結了婚，兩個人過得也算甜美。沈寧出去總帶著葉嘉，他覺得年輕漂亮的葉嘉很給他長臉。他們在一起，沈寧覺得自己又找回了青春。

海歸熱潮席捲而來時，他海歸創業去了。跟絕大多數海歸一樣，他在國內又有了情人。男人出軌這件事，真是只有零次和無數次之分。葉嘉當初做了小三，如今又被小三，但她也是一個有個性的職業女性，嚥不下這口氣，就跟沈寧離婚了。

沈寧回國跟朋友開了一家保險 公司。那時國內對海歸人士有政策優惠，保險行業也是起步不久。然而沈寧的性格並不適合創業，尤其在國內複雜環境下，他不善經營人脈。

後來，他創建的公司破產了，他在國內的小女友也離開了他。沈寧回到了美國，他看見美麗自信的杜亞蘭和已經長成大小夥子的兒子，真的後悔了。他想回歸最初的家庭，但被杜亞蘭拒絕了。

「他對我說，他後悔了，他想回歸家庭。走了一大圈，發覺這才是他的家。」杜亞蘭輕輕地笑了，卻沒有半分得意，反而帶著一種看透後的平和。（二五）