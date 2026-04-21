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與往事好好告別（一五）

王婷婷
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我猛地跳起來打開門，劈面就問：「你怎麼來了？誰告訴你的？」

陳鵬咧嘴笑了，故意慢慢踱步，走進從未走進過的我的女生宿舍，得意洋洋地撇著嘴樂。他指著花花綠綠的女生們的床簾，問：「哪個是你的床？我能坐哪個床？」

我猜到他是過來送我的，長長地鬆了一口氣：「你乍不早點說？害得我發愁了半天。」

他哼了一聲：「你也沒問我啊！」

陳鵬撓了撓腦袋，看著地上的大箱子，說：「你這個人不行，咱們這麼好的關係，回家這麼大的事都不告訴我。你細胳膊、細腿的能拿得動嗎？你要擠不上火車，哭都沒地方哭。你這個人呀，要不是我給小玉家裡打了個電話，我乍會知道你今天一個人走？你幹麼不讓她哥送你？我昨天下午才知道你今天的火車，再晚一點點，我都趕不上回烏魯木齊的夜班車。你啊、你啊，真不懂事。我是從伊犁趕回來的，你知道嗎？」

我的腦袋暈暈的，假裝再次整理一下行李和宿舍。整棟宿舍樓裡，大概只有我們倆了。敞開的宿舍門外，是寂靜的隱約有回聲的樓道，沒有外人在旁邊。他也有些不好意思，挽了挽袖子，催促我趕緊走，寧趕早不能趕晚。

那是家裡最困難的時期，我買的是硬座。我才九十斤，一個很沉的背包、一只二八寸的人造革皮箱裡，除了幾件衣服、幾本書是我的，塞滿了各種新疆特產，帶回去走親戚。輪子不好用，我在宿舍裡試著推過，也試著拎過。那麼重的箱子，我不知道能不能拎起來擠上車。

幸好他來送我。我懸著的心落下了一大半。（一五）

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