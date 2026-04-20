與往事好好告別（一四）

他每次過來都問我有沒有什麼事、想吃什麼，會給我帶水果和糕點。有時候，我和小玉跟著他，去髒兮兮的市場裡吃酸湯水餃，去吃八毛錢就好大一碗的牛肉麵。我們嘻嘻哈哈地把吃不完的麵都倒進他的碗裡，看著他像個大胃王似的都吃光，聽他說社會發生的新鮮事。

有時候，他帶我們去批發市場買衣服，幫我們把價格砍到我們難以置信的地步，還給我們拿著大大小小的袋子，護送我們回宿舍。

小玉也說陳鵬真講義氣、真夠意思，和我們考進一個大學的高中同學，可不像他這樣。我不知道怎麼和小玉聊陳鵬。我很想告訴小玉，陳鵬有些地方讓我覺得有點奇怪，但我怕小玉笑我自作多情。陳鵬對我和小玉一模一樣，他經常在周末過來找我吃飯，只是因為同情我在這裡一個人，周末和節日從來都無家可回。

大一結束後的暑假，我要第一次獨自坐綠皮火車從烏魯木齊到西安，再轉去重慶，回我從來沒回去過的新家。那天，我早早收拾好了行李，獨自坐在空蕩蕩的宿舍裡等著出門。地上放著一只大行李箱、一個背包和幾個裝食物的塑料袋，想起即將坐那麼遠的火車，一個人上車、下車、轉車，雖然早就習慣了，可我還是害怕。內地不一樣，傳說騙子很多，聽說女孩子特別危險。也有人告誡我不要上廁所，當心出來後行李已經被人偷走。

正在忐忑不安看著表，打算早點去火車站等，聽到走廊上傳來重重的腳步聲，帶鞋章的叮噹聲在我的宿舍外停住。有人敲門，我聽到陳鵬喊：「張琪，你在不在？」（一四）