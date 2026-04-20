這怎麼可能！慧芳只覺得腦子裡「嗡」的一聲，渾身的血液彷彿瞬間逆流，太陽穴也突突地狂跳起來。她下意識地張了張嘴，卻發不出半點聲響。

唯一的解釋是，兒子背著她，偷偷給他老爹也辦了移民。瑞克從小就跟他爹親，雖說離婚時判給了她，可血緣這東西哪是那一紙判決書能隔斷的！他們合起夥來，把她變成了一個局外人！

她騰地從床上坐起，動作猛得幾乎牽動了半邊臉的鈍痛。第一反應是打電話質問兒子，可瞄了一眼時間──凌晨。不能這個時間打，小倆口明天還得上班呢。猶豫了好一會，她還是點開了老何的對話方塊，重重地敲下幾個字：「你在加拿大？」

「沒。有事？」他竟然秒回。看樣子是在另一個緯度的白天。

「這照片，怎麼回事？」她吁了一口氣，把那張截圖發了過去，還圈出了背景裡的那棟樓。

這次的回覆是一條語音。

「出差路過，順便去看看兒子。雪真大啊！我從沒見過那麼大的雪。」那個熟悉又陌生的聲音在空蕩的房間裡迴響。緊接著，語音條停頓了兩秒，那是他慣常的、讓人窒息的欲言又止。

然後，那略帶沙啞的聲音才又從手機裡鑽了出來，極輕、極遠地問了一句：「那邊……你現在，習慣了嗎？」

慧芳怔了一下，她從沒想過這個問題。

習慣了嗎？

──在社區學校的夜間班已經待了兩年，混在一群帶著南美、印度和中東口音的移民裡，她總覺得自己那發音最是字正腔圓。可不知怎麼的，真到了要開口的當兒，那些練得爛熟的句子，一到舌尖就散了架，聲音也不自覺地虛下去……

習慣了嗎？（五）