與往事好好告別（一一）

初秋的新疆 已經微涼，我和小玉約好提前去大學報到，早點拿到宿舍鑰匙。我倆簡單收拾一下床鋪，就急不可耐地逛了逛校園，找到了學校側門那家早就聽說特別好吃的拌麵。小玉早就說好了，請我吃過油肉拌麵。

我們聊得正高興，陳鵬突然站在桌邊大驚小怪：「咦，你們也在這兒？真巧啊。」還沒等我們做出什麼反應，他指著我們吃得乾乾淨淨的盤子，開玩笑道：「連剩菜湯都沒給我留點兒？」

小玉「哎呀」一聲，說：「陳鵬，你怎麼來了？你先坐下，我去給你要一個麵。我們怎麼知道能碰到你？早知道你要來，我把菜湯都留著給你。」

陳鵬看我一眼，嘿嘿一笑：「我怎麼能讓大學生請客，我請你們。你們等著。」

他去櫃檯上重新要拌面，加了兩個涼菜和一些烤串啤酒之類的回來，大剌剌地說：「如果你們在學校被人欺負了，放心，我在烏魯木齊有一幫鐵哥兒們。師大校園裡這些呆子不值一提，打架就沒一個行的。」

擔心他的江湖氣會讓我倆被新同學側目，就像在高三時，老師批評我和小玉不應該和壞學生玩，責罵我們不知道別人在背後說的閒話多難聽。我和小玉都沒說話，也不知道怎麼說話。

陳鵬哈哈一笑，揮一下手：「開玩笑的。好好學習，有啥事儘管給我說，就當我是你們的哥哥，我比你們倆都大的撒。」

菜和肉串上來，他給我們一人倒了一杯烏蘇啤酒。（一一）