在好日子中徜徉奔跑（五）

少女見他猶豫勾著頭，領悟出了別味來，便一把奪了他手裡握的五百元，轉身朝公路對面走去了。散市的人群從鎮上走回來，沿著公路的邊旁朝著山裡去。路過這兒的人，都要朝著他和少女望一眼。少女的母親正在一排車配房的後面朝她招著手，很急切的樣。她就橫過馬路，朝她家的房後走去了。

少年以為，少女走後會回頭望一眼。可他等了許久也未見她回過頭，最後只好氣怏怏地離開那兒回往鎮上了。

天色如期而至地黃昏著。奶奶在臨街門簾房裡，收拾著屋裡落下的紙箱和瓶子，嘴裡不停歇地罵，說她下午打個盹兒錢丟了。

等他回來，奶奶就問他：「你拿沒？」他搖頭。她又問：「真沒拿？」他很堅定地保證他沒拿。奶奶就在屋裡走著跺著腳，堅信是她睡著時，有人進到房裡來，摸了她的口袋拿走了。

「多少錢？」

「五百塊。」

少年就去拉著奶奶讓她坐下來，為她捶背、捏胳膊，說五百塊錢確實很多，但奶奶不用太生氣、不用想不開。晚上他去隔壁四川菜館買上兩碗麵，放很多肉絲和紅星點兒辣椒油，又香又辣，奶奶吃了就好了，也就無氣可生了。而且說了這話後，他果真去買了兩碗麵，奶孫倆在燈光裡吃著，說了很多重大機要話。

奶奶說：

「汽車造好了？」

少年說：

「天涯海角就在眼前了。」

奶奶說：

「把你奶奶留下不管了？」

少年說：

「北京、上海、蘇州、杭州、廣州和香港 ，地圖上有的大城市，我拉上你去看夠一百個，我就真的不再管你了。我要自己遠走高飛、遨遊天下了。」說著看見奶奶臉上起了笑，眼皮起硬真要瞌睡了，少年就扶了奶奶去睡覺。（五）