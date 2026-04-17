她研究了各種護膚品和化妝品。化妝台上，眼霜、日霜、晚霜、防曬霜，一樣不落；眉筆、眼影、粉底、粉餅、口紅，一應俱全。「原來有這麼多步驟，」她感嘆，「我以前就只會抹個面霜、塗個口紅。」

半年後，她跟我討論職業規劃。

她是數學專業出身，可以繼續學業。雖然已經三十九歲，但在美國，讀研的年齡從不是問題。可是讀數學不容易找工作。

另外的選擇是貸款 經紀人、房地產 經紀人等，可是杜亞蘭的性格並不喜歡拋頭露面。看房又多為周末，而馬可周末的課程排得滿滿當當──鋼琴、中文、棒球、游泳、武術。

我們討論了幾個選擇，似乎都不是很妥當。

我思索一番說：「還有一個選擇是改行學計算機。數學不好找工作，但是學數學的轉計算機很容易，現在電腦市場很好。如果有問題，我還可以幫妳。」

杜亞蘭認真考慮後，採納了建議。

那幾年，電腦市場火熱，有培訓班一年即可就業。以杜亞蘭的數學底子，應付課程不是問題。

但也有艱難的時候。培訓班裡，她是最用功的學生。有一次，她打電話來，聲音疲憊：「今天寫代碼寫到凌晨三點，有個bug死活調不出來。寫程式也不是那麼容易啊。」

杜亞蘭終於拿到結業證書，她開始找工作。我幾乎陪著她走完求職的每一步：潤色履歷、模擬面試。她被拒絕了很多次，但她從不放棄。

終於，杜亞蘭拿到了一份不錯的工作。薪水不算高，卻是大公司，離家近，也方便照顧孩子。

電話那頭，她的聲音久違地明亮起來。（二○）