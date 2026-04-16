我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

與往事好好告別（一○）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

小雜貨鋪中間那點地方，白天是他們守店面的地方，晚上僅夠父母打地鋪睡。他們早早就寫信，叫我回連隊的鄰居家借宿。小玉知道我不想回兵團，告訴了家裡。小玉的爸爸親自寫信給我父母，邀請我去他們家過整個暑假，還請他們放心，一定會照顧好我。

我也寫信回去說了我和小玉的關係，講了小玉家人這幾年怎麼怎麼關照我，我願意去小玉家住，說我過得很好，叫他們別掛念。

怎麼會過得好呢？那個暑假，我不用輔導督促小玉學習回報他們，我就說我喜歡做飯、喜歡做家務，我搶著幫忙做飯打掃。小玉媽媽不讓我幹，我就拿著抹布，把家裡每個窗戶擦得發亮，每個桌子、凳子腿都擦乾淨。阿姨做飯的時候我陪著她，給她切蔥剁蒜、拿東拿西。有時候我非要做個什麼「四川菜」，吃過飯就搶著洗碗。

隔幾天，我把廚房每個角落都擦一遍，還找出了他們家牆角堆放的石灰，把熏黑的灶屋刷得白白的。小玉從小就不幹活，她揣著手在一旁陪我說話。她媽數落她什麼都不會幹，她噘著嘴、跺著腳說：「你們喜歡張琪，你們讓她做你們家老三，我當老四。」

我永遠記得那些日子，離開新疆後，我夢到過小玉家的廚房，也夢過到那兩個月總是覺得尷尬不自在的場景。我也懷念她媽媽炒的菜，想念她家溫暖的廚房。

我和小玉如願考上了新疆師範大學漢語言文學系，同一所大學，同一個專業。開學前兩天的八月二十九號，是我的十九歲生日。（一○）

新疆

上一則

俄重返威尼斯雙年展引戰、杜拜藝博會重傷 亞洲藝術趁亂崛起

延伸閱讀

男女同吃同住

男女同吃同住
與往事好好告別（三）

與往事好好告別（三）
與往事好好告別（二）

與往事好好告別（二）
與往事好好告別（一）

與往事好好告別（一）

熱門新聞

桂花樹情結

2026-04-07 02:00
（圖／想樂）

致我飽受折騰的75歲（上）

2026-04-11 02:00
殷海光《致錢思亮信札》。（邦瀚斯提供）

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

2026-04-13 17:36
（圖／想樂）

致我飽受折騰的75歲（下）

2026-04-12 02:00
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。（聯合報系資料照片）

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

2026-04-06 17:16

家裡的白人大廚

2026-04-12 02:00

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰