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與往事好好告別（七）

王婷婷
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小玉噘著嘴，有些不好意思，催促他們：「好了、好了，你們快回去吧，我自己能行。」她媽嘟囔著：「這丫頭沒離開過家，啥也不會還逞能。」手裡沒停下，這裡摸摸、那裡看看，怎麼看都不放心。

我是自己來報到的，扛了一只木箱、一個大編織袋，胳膊上掛著幾個亂七八糟的袋子，坐完長途車轉公交車，一路打聽著找到學校。每次上車、下車，都遇到好心人幫我拿行李，也總被陌生人問：「丫頭，怎麼就你一個人？乍沒個人送你？」

小玉的媽媽捨不得走，腳步慢悠悠地往外挪，走了幾步又回轉身，叮囑小玉每頓飯都要吃。一會兒叫上張琪，一起去看食堂在哪裡，不好吃也要吃飽飯。晚上臨睡前沖杯麥乳精，記得用開水。

我陪著小玉送她父母出門，小玉爸爸也不放心，轉回來幾步，先對小玉說：「你可要早點睡覺。」朝我笑道：「丫頭，星期天來我們家吃飯啊，一定要來。」

我和小玉相視一笑，有初次見面的拘謹，也有一種奇異的親近感。那種不設防的信任，像一粒溫熱的種子，不經意地落在心裡。真羨慕她啊，她擁有所有我想要的幸福。

雖然小玉很瘦，五官平常，樣子不算機靈聰慧，有種篤定踏實的自如，心裡明白事兒，面上不事兒的樣子，看著就是被家人時時掛念、處處照顧，有依靠、有底氣的女孩子。

說不清我們之間的友誼是怎麼開始、怎麼遞進的，記憶中從來沒有過口角或誤解。我永遠會愛上我想成為的人，無論男女，一頭栽進去，至死不渝。

緊張的高中生活的空隙裡，我和小玉一起進出宿舍、食堂、開水房，結伴打飯吃飯。（七）

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